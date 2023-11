‘The Boys… ¿México?’: habrá spin off con Gael García y Diego Luna

En 2019 Prime Video lanzó al mundo la serie ‘The Boys’, desarrollada por Eric Kripke, basada en el cómic del mismo nombre, pero ¿te imaginas un spin off a la mexicana? De acuerdo con el medio estadounidense Deadline esto será posible gracias a Gael García y Diego Luna.

El medio estadounidense señaló que los actores mexicanos estarían detrás de una nueva producción de The Boys: México y cuyo guion estaría a cargo de Gareth Dunnet-Alcocer, escritor de ‘Blue Beetle’.

Tanto Gael como Diego también podrían asumir papeles en el remake, aunque ninguno de relevancia o protagónico.

Asimismo, se indica que actualmente se está buscando un co-showrunner para unirse a Dunnet-Alcocer, se trabaja en el presupuesto y aún no han comenzado a realizar el casting; sin embargo, lo único certero es que la serie se rodaría en México.

‘The Boys’, basado en el cómic más vendido del New York Times, escrito por Garth Ennis y Darick Robertson, comparte una visión sobre como un grupo de superhéroes, nombrados ‘The Seven’, abusan de su popularidad, influencia y poderes para obtener lo que quieren. A su vez, The Boys lucha para exponer los casos de corrupción en los que han caído ‘The Seven’ y Vought, el conglomerado multimillonario que administra a los superhéroes.

La serie tuvo mucho éxito derivando en dos series, la primera ‘The Boys Presents: Diabolical’, en formato animado, y ‘Gen V’, ambientada en la universidad y que recientemente concluyó su primera temporada.

Ahora todo apunta a que los amigos Gael García y Diego Luna, con una larga carrera actoral no solo en México, sino en Hollywood, estarían apostando por ‘The Boys: México‘.

