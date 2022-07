Series de Netflix que plantean un posible apocalipsis

Seguramente ya viste The Umbrella Academy y The Walking Dead, es por eso que queremos presentarte otras series que hablan sobre posibles apocalipsis y que probablemente no conocías, pero que seguro te encantarán, gracias a sus novedosas historias y tramas originales.

Los 100

Los 100 es una serie que habla sobre el rumbo que toma la humanidad luego de que un apocalipsis nuclear acaba con toda la vida que conocemos en el planeta Tierra. En esta historia la raza humana huye hacia el espacio para sobrevivir, pero luego de 97 años deciden regresar a la tierra para investigar si el planeta ya es habitable, debido a que los recursos con los que cuentan para subsistir se están agotando.

Lo que los protagonistas no saben es que en la tierra encontrarán diferentes tribus con las que tendrán que luchar si es que desean establecer un nuevo hogar. Los 100 es una adaptación de la novela homónima creada por Kass Morgan en 2013, consta de siete temporadas de entre 13 y 16 capítulos cada una, además, se especula que podría regresar con una precuela.

El camino de la noche

En El camino de la noche el apocalipsis se desata cuando un extraño desastre cósmico provoca que el sol termine con la vida de las personas, esto ocasiona que los protagonistas busquen un refugio en la noche para sobrevivir, pero en su travesía deberán superar diferentes obstáculos para lograrlo.

Aunque la misión que emprenden es nada fácil, ya que en el camino los tripulantes empiezan a experimentar diferencias y se ven obligados a buscar pistas que les ayuden a llegar a su destino. La serie se conforma de dos temporadas con seis capítulos cada una.

3%

Esta serie brasileña narra cómo la humanidad sobrevive a una apocalipsis causada por el hambre, en donde la lucha por la supervivencia divide a la sociedad en dos partes: El Continente y Mar Alto, el primero es un lugar en donde vive la mayoría de las personas, enfrentando pobreza extrema e inseguridad, el segundo, un paraíso que solo puede disfrutar la minoría; el 3% de la población.

Pero para formar parte del 3% los habitantes del Continente solo contarán con una oportunidad para vencer el proceso de selección, el cual se conforma de diferentes pruebas que no siempre suelen ser tan inofensivas. Esta serie cuenta con cuatro temporadas de entre 7 y 10 episodios cada una.

Ragnarok

Edda es un pueblo noruego en el que se puede respirar el apocalipsis en cada rincón, debido a que diferentes desastres naturales azotan a dicha comunidad para alertar la llegada de un nuevo Ragnarok. Un evento que solo podrá ser detenido por Magne, un adolescente que cuenta con diferentes poderes míticos y quien deberá hacer uso de ellos para detener el fin del mundo.

En esta historia la mitología nórdica y la realidad se cruzan en diversas situaciones, pues el apocalipsis es provocado por el cambio climático, la contaminación industrial, la corrupción y el abuso de poder. Aunque esta no es una serie relacionada con Marvel, en ella encontrarás referencias interesantes con estas películas. Ragnarok cuenta con dos temporadas de seis episodios.

