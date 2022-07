Las series más extraordinarias sobre viajes en el tiempo disponibles en Netflix

Si después de ver las últimas temporadas de Stranger Things y The Umbrella Academy te quedaste esperando más contenidos sobre viajes en el tiempo, te tenemos una buena noticia, en Netflix encontrarás diferentes series con historias que giran alrededor de esta temática —y no, no nos referimos a Dark—. Si quieres saber de cuáles hablamos, no dejes de leer.

Viajeros

Esta historia se sitúa en el futuro, cuando los humanos crean una inteligencia artificial capaz de transportar la conciencia de una persona hacia el cuerpo de alguien que esté a punto de morir en otra línea temporal. Aunque todo esto forma parte de una misión, en la cual los “viajeros” son enviados al pasado para salvar a la humanidad.

Pero existe un detalle, estos “viajeros” no pueden regresar al futuro —de donde provienen— ni recuperar sus verdaderos cuerpos, así que deben ajustarse a una nueva vida. La serie se estrenó en 2016, cuenta con tres temporadas, las dos primeras de 12 episodios y la última de 10.

Outlander

Outlander cuenta la historia de Claire Randall, una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que disfruta su luna de miel en Escocia y de forma inexplicable da un salto al pasado, para llegar a 1743, en donde se enfrenta a un mundo extraño, en el que se casa con un guerrero escoces.

Esta serie que trata sobre viajes en el tiempo cuenta con cinco temporadas y es una adaptación de las novelas de fantasía creadas por la escritora estadounidense Diana Gabaldon.

Muñeca Rusa

Nadia es una chica de 36 años que muere el día de su cumpleaños y queda atrapada en un bucle temporal. Esto la hace revivir una y otra vez en el día de su muerte, para descubrir que nadie más comprende lo que está ocurriendo.

Pero cuando parece que no hay escapatoria, Nadia conoce a Alan, un chico que también experimenta viajes en el tiempo y en quien encuentra el apoyo para descubrir cómo escapar del bucle en el que están atrapados. Muñeca Rusa cuanta con dos temporadas, la primera de ocho capítulo y la segunda de siete.

The OA

The OA tiene como protagonista a Brit Marling, quien interpreta el personaje de Prairie, una chica ciega que luego de estar desaparecida durante siete años, reaparece para descubrir que ha recuperado la visión y que su cuerpo ahora guarda cicatrices extrañas.

Esta serie va más allá de viajes en el tiempo, pues también plantea viajes a otras dimensiones. Su narrativa se caracteriza por no ser lineal, así que seguro te mantendrás ocupado, intentando descifrar cómo se desarrolla la historia. La primera temporada consta de seis episodios, mientras que la segunda se extiende a ocho.

