‘On the rocks’: 4 razones para considerarla la película del momento

‘On the rocks’ llega a la plataforma de Apple TV+ para convertirse en la película del momento. La directora Sofía Coppola presenta su proyecto cinematográfico más reciente con una historia que roza en la simplicidad y con una ligereza digerible, donde la suma de sus elementos la hace atractivamente eficaz.

Desde su pasado estreno en el Festival de Cine de Nueva York, la cinta ha sumado importantes críticas al trabajo de la directora. Coppola vuelve con una fresca comedia, que pretende relajarnos en los tiempos complicados en los que el mundo se desenvuelve.

Ante su llegada al mundo del streaming —que la visualiza como la cinta del momento—, traemos cuatro razones para sustentar su éxito a continuación.

La mirada de Sofia Coppola

Una buena película viene acompañada de un gran creador y director. Sofia Coppola nos ha demostrado que el talento fluye por sus venas consolidando así su séptimo largometraje. La directora ha luchado incansablemente para posicionarse entre una de las figuras más relevantes del mundo cinematográfico.

Prueba de lo anterior son cintas aclamadas por la crítica como lo fue ‘Lost in Translation’ con la que se hizo acreedora a un Oscar, además de ser parte de la historia como la tercera mujer nominada a la categoría de Mejor Director en los premios. Otras joyas de su carrera se manifiestan en ‘María Antonieta’, ‘Las vírgenes suicidas’, por mencionar solo algunas.

Un guión sencillo, eficaz y con notas biográficas

La simplicidad de ‘On the rocks’ es notoria. Su trama parece no tener múltiples complejidades, esto es un signo que la distingue de sus otras producciones, pero eso no significa que la película no funcione. La adicción de todos los elementos hacen que sea eficaz, la convierten en un motivo para distraernos por más de una hora en una historia que dejará un buen sabor en estos tiempos.

La cinta sigue al personaje de Laura, interpretado por Rashida Jones, la cual sospecha una posible infidelidad de su marido, por lo que acude a su cómplice padre, Félix, encarnado por Bill Murray, para determinar si esto es real. La misión los lleva a escenarios desde Nueva York hasta México, demostrando la complicidad entre los personajes y actores.

Coppola ha afirmado en distintas ocasiones que sus cintas tienen referencias autobiográficas, y en ‘On the rocks’, no es la excepción. El personaje de Laura podría ser fácilmente su alter ego; dicta mucho de lo que ella vivió al nacimiento de sus hijas e incluso, la relación con su padre formó parte esencial en la construcción de los personajes presentados en la película.

Si alguna vez se preguntaron cómo es ser padre del gran Ford Coppola, tal vez encuentren estas respuestas en el personaje de Félix en la película.

Murray y Coppola: el regreso de la dupla perfecta

Un elemento que hace atractiva a ‘On the rocks’, es el regreso de este gran actor. Una vez más, Coppola afirma en el trabajo de Bill Murray la capacidad de darle vida a uno de sus protagonistas, y aunque es un personaje distinto al que vimos en ‘Lost in traslation’, es casi imposible no hacer una relación entre ambos.

Esa mágica mancuerna de trabajo regresa. Bill Murray es tan espléndido en ‘On the rocks’ que entrelaza la historia y la refuerza. Su porte de casanova y el amor por su hija consagran su personaje.

Nueva York, Nueva York…

Quien ha tenido la oportunidad de visitar esta ciudad comprueba que puede existir magia en sus calles, y Sofia Coppola lo hace resaltar en la cinta. Nueva York es la ciudad donde vive la creadora, en la cual, curiosamente, nunca había grabado ningún proyecto.

Al ser un proyecto de primeras experiencias, Coppola hace una magistral interpretación del Nueva York del que todos quisiéramos formar parte: aquel de restaurantes y bares de lujo, de los autos clásicos en medio de la jungla de concreto, del romanticismo de sus postales, del exceso de una ciudad que nunca se detiene.

No podemos negar que sí es una ciudad representada desde un estrato alto, pero vaya, al fin de cuentas es una ilusión a la que Coppola nos invita a ser partícipes, y que al paso de la cinta no causa conflicto con la trama.

Sus personajes incluso están construidos en base a los dos polos de Nueva York: la vieja y nueva representación. Desde las tomas en los bares clásicos como el 21 Club o el café del Hotel Carlyle, hasta la visión del cosmopolita barrio de Soho.

‘On the rocks’ hace su arribo al catálogo de Apple TV+ este 23 de octubre. Una cinta indispensable para sobrellevar los amargos momentos por el que el mundo atraviesa. La mirada de Coppola, además de las actuaciones de Bill Murray y Jashida Jones, nos envolverán en una comedia ligera sin complicaciones.

