Es oficial: Sarah Jessica Parker confirma el regreso de ‘Sex and the City’

Es un hecho, la famosa serie ‘Sex and the City’ estará de regreso. Sarah Jessica Parker, así como otras de las protagonistas de la exitosa serie, confirmaron en sus redes sociales que en breve iniciarán con la producción de “And Just Like That…”, el nombre oficial del proyecto para la plataforma de HBO Max.

La noticia para los seguidores de la exitosa serie de los años noventa, traerá de vuelta a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Con esto también se confirma que la actriz Kim Cattrall no participará en el nuevo proyecto.

La nueva producción llegará a HBO Max sin Kim Cattrall. Foto: Cortesía.

Todo indica que los nuevos episodios contarán la vida de las protagonistas después de los hechos de la última película cinematográfica que se desprendió de las famosas temporadas de Sex and the City.

Largos años han pasado desde entonces, por lo que podríamos verlas enfrentándose a nuevas situaciones donde el amor, el sexo y la vida de Nueva York se verán reflejados.

“And Just Like That…” contará con diez episodios de media hora que explorarán las vidas de Carrie, Miranda, y Charlotte en un mundo que ha cambiado drásticamente y donde ellas ahora tienen la edad de 50 años.

Será a finales de la primavera de este año, cuando en Nueva York se contemple el inicio de grabaciones de los nuevos episodios que seguirán la historia de las mujeres que revolucionaron la televisión y la cultura pop con seis temporadas y dos películas de ‘Sex and the City’.

Hasta el momento, Kim Cattrall no ha manifestado ningún comentario respecto a que no participará en la serie limitada de HBO Max, pero todo indica que su enemistad con Parker fue el motivo principal.

