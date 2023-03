‘Sin huellas’: la serie de comedia y acción que no querrás perderte

Sin huellas es la nueva serie de Prime Video que mezcla un poco de humor con algo acción en el destino desértico y playero de Alicante. Camila Sodi y Carolina Yuste, sus protagonistas, nos cuentan cómo fue filmar esta producción y por qué no te la puedes perder.

¿De qué va Sin huellas?

Cuando Desi —una gitana— y Cata —una inmigrante mexicana— encuentran un cadáver en la mansión que acaban de limpiar, descubren que pueden convertirse en las culpables perfectas de un crimen que no cometieron, así que deciden huir de la escena de los hechos y esquivar las consecuencias que se desprenden de esta situación.

Carolina Yuste, la actriz española ganadora del Premio Goya por su trabajo en la cinta Carmen y Lola (2018), explica que Sin huellas es un proyecto que refleja compromiso, reivindicación social y denuncia a través de la comedia y el thriller. “Además de todo, incluye a dos personajes femeninos que protagonizan un proyecto en el que comunmente vemos a figuras masculinas“, aseguró.

Por su parte, la actriz mexicana Camila Sodi señaló que en Sin huellas podemos ver a personajes que no son sexualizados en ningún momento de la serie y que además demuestran que las mujeres no siempre deben estar arregladas.

Un proyecto de retos

Debido a que la serie navega por diferentes temáticas, Camila Sodi confesó que encontrar el tono correcto fue un gran reto, “Había una línea muy delgada para no pasar de la comedia, pero logramos manter un pie en la raíz“, explicó.

En este sentido, Yuste coincidió con su coprotagonista, pues afirmó que el principal reto de la serie fue trabajar en el tono. “El objetivo era trabar en esa fina línea, en un tono muy concreto y particular sin pasarte de los límites”, detalló.

Escenas reales y emotivas

De acuerdo con Camila Sodi, en esta serie también veremos a mujeres auténticas que intentan lidiar con situaciones muy reales. Un ejemplo de ello es una escena que la actriz mexicana recuerda entre risas: el momento en el que Desi y Cata se arrastran por la arena mientras vislumbran un tipi.

“Estábamos como a 40 °C, eran las 12:00 del día, nos quemaban los cráneos, así que la destrucción que se ve de los personajes era muy real, porque estábamos devastadas y eso me da mucha risa“, dijo con cierto humor.

Además de risas, también se pueden percibir muchos sentimientos, tal como la escena que Carolina Yuste rememora con cariño. Se trata del capítulo 3, cuando Desi y Cata viven el momento más íntimo, lejos de la locura que se muestra en los primeros episodios.

“Estábamos en un momento en el que debíamos abrazamos para despedirnos y recuerdo que Sara Antuña, una de las guionistas, salió llorando para decirme que en los micrófonos se escuchaba el latido de nuestro corazones“, cuenta la actriz española.

Si aún no has visto la serie, debes saber que desde el 17 de marzo los ocho episodios que la conforman ya se encuentran disponibles en Prime Video. Así que ya lo sabes, si quieres pasar un momento de tensión y diversión, no te puedes perder Sin huellas.

