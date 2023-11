Así luce ‘Fallout’, la nueva serie postapocalíptica de Prime Video

La serie postapocalíptica Fallout trae consigo una historia en donde no queda casi nada que se pueda poseer y en donde los problemas sociales aún siguen afectando a la humanidad. Descubre de qué va y en qué fecha llegará a la plataforma de streaming.

¿De qué tratará la serie?

Lo primero por destacar es que Fallout está basada en la franquicia de videojuegos homónima. Dicho esto, su historia se desarrolla 200 años después del apocalipsis, en un mundo en el que los gentiles habitantes de lujosos refugios nucleares son obligados a regresar al infernal paisaje que sus ancestros dejaron atrás. A su llegada al páramo son sorprendidos por un universo complejo, alegremente extraño y altamente violento.

Foto: Cortesía de Prime Video

Sobre el videojuego

Fallout se desarrolla en un mundo postapocalíptico del siglo XXII, provocado por una guerra nuclear a nivel mundial, en donde los supervivientes que habitan los bunkers, conocidos como refugios, tendrán que aventurarse en un páramo radiactivo y desolado para encontrar los recursos necesarios para sobrevivir.

Foto: Cortesía de Prime Video

La franquicia se compone de 13 videojuegos, el primero de ellos fue lanzado en 1997 para PC y el más reciente se estrenó en 2018, aunque esta vez para Xbox.

Reparto

La serie es protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets ,2021), Walton Goggins (The Hateful Eight, 2015) y Aaron Moten (Emancipation, 2022). A ellos se suma el talento de Moisés Arias (The King of Staten Island, 2013), Kyle MacLachlan (Twin Peaks, 2017), Sarita Choudhury (Homeland, 2011), Michael Emerson (Lost, 2006) y Leslie Uggams (Deadpool, 2016), tan sólo por mencionar a algunos.

Sobre la producción

Fallout fue creada por Amazon MGM Studios y Kilter Films, cuenta con la producción ejecutiva de Jonathan Nolan y Lisa Joy, los genios detrás de Westworld (2016). Todd Howard participó en la serie como productor ejecutivo y debido a que ha estado a cargo de varios juegos de la franquicia, se espera que la adaptación sea auténtica y emocionante.

Foto: Cortesía de Prime Video

¿Cuándo estrena Fallout?

Fallout llegará a la plataforma de Prime Video el próximo 12 de abril de 2024. ¡Así que prepárate!

