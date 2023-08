‘Star Wars: Ahsoka’: ¿de qué tratará la serie y cuándo se estrena?

Día de Star Wars: 5 destinos que todo fan debe conocer

El Universo de Star Wars sigue creciendo a través de nuevos títulos, después de las exitosas series de Star Wars: Andor (2022) y The Mandalorian (2019) llega la tan esperada Star Wars: Ahsoka. Descubre todo lo que sabemos de ella hasta el momento.

¿De qué tratará Star Wars: Ahsoka?

La nueva serie de Disney+ está ambientada después de la caída del Imperio y sigue la historia de la antigua Jedi Ahsoka Tano, quien realiza una investigación sobre una amenaza emergente para una galaxia vulnerable.

Como probablemente sabrás, Ahsoka Tano es la padawan de Anakin Skywalker que abandonó la organización tras ser acusada falsamente de asesinato, motivo por el que se mantuvo escondida durante mucho tiempo. Si quieres conocer más sobre el origen de esta protagonista, debes ver la serie animada Star Wars: Rebels (2014).

Los personajes más esperados

Sin duda Ahsoka Tano es uno de los personajes más esperados de la serie ya que había aparecido en diferentes producciones del Universo de Star Wars tales como: The Clone Wars (2008), The Mandalorian (2019) y The Book of Boba Fett (2021), tan sólo por mencionar algunos.

Otro personaje que podrémos ver en Star Wars: Ahsoka es a Hera Syndulla, la piloto y heroína que luchó por la libertad de Ryloth tanto en las Guerras Clon como en la época imperial.

Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) en ‘STAR WARS: AHSOKA’ de Lucasfilm. Foto: Cortesía de Disney+.

La serie también traerá a Sabine Wren, la mandaloriana que se alistó a la Academia Imperial después de que su familia juró lealtad al Imperio Galáctico, quien además se sumó a Hera y a su tripulación.

Sobre la producción

Star Wars: Ahsoka será protagonizada por la actriz estadounidense Rosario Dawson (Sin City: Ciudad del pecado, 2005). En el reparto también se encuentran: Natasha Liu Bordizzo (The Society, 201) como Sabine Wren, Wes Chatham (Los juegos del hambre, 2014) como Capitán Enoch, Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim contra el mundo, 2010) como Hera Syndulla, Ray Stevenson (Thor, 2011) como Baylan Skoll, Ivanna Sakhno (La reunión, 2022) como Shin Hati, además de otros actores.

Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) en STAR WARS: AHSOKA de Lucasfilm. Foto: Cortesía de Disney+.



La serie fue escrita por Dave Filoni (The Mandalorian, 2019) quien además figuró como productor ejecutivo junto a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson y Carrie Beck.

Fecha de estreno

Star Wars: Ahsoka se estrenará el próximo 23 de agosto, a través de Disney+ y contará tan sólo con 6 episodios. ¿Estás listo para disfrutar de la tan esperada serie?

Ahsoka Tano (Rosario Dawson) en STAR WARS: AHSOKA de Lucasfilm. Foto: Cortesía de Disney+.



