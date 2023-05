Día de Star Wars: 5 destinos que todo fan debe conocer

En el marco del Día de Star Wars la empresa de viajes Despegar compartió los 5 destinos que todo fanático de Star Wars debe conocer. Descubre en qué cintas aparecieron cada uno de estos lugares y los principales atractivos que forman parte de ellos.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Lenno, Italia

A la orilla del Lago de Como, en la zona costera de Costa della Tremezzina, se ubica Lenno, el destino que pudimos ver en la boda de Anakin y Padme en la película El ataque de los clones (2002). Se trata de la Villa del Balbianello, una mansión del silgo XVIII que tiene un magnífico jardín y una vista panorámica hacia el lago.

Wadi Rum, Jordania

En Wadi Rum se filmaron algunas escenas que muestran paisajes desérticos, las cuales pueden verse tanto en la cinta Rogue One (2016) como en el Episodio IX: The Rise of Skywalker (2019). Este valle estepario ofrece impresionantes vistas e increíbles atardeceres, cuenta con más de 100 kilómetros de arena roja y formaciones rocosas. Se encuentra a hora y media de la ciudad oculta de Petra ¿te animas a visitarlo?

Parque Nacional Redwood, Estados Unidos

Otro destino imperdible para todo fanático de Star Wars es el Parque Nacional Redwood. Este lugar se convirtió en el hogar de los Ewoks en la película Star Wars, El Retorno del Jedi (1983). Se localiza en el estado de California, cuenta con inmensas praderas, bosques de robles, ríos salvajes y con aproximadamente 64 kilómetors de costa virgen en donde se aloja una gran diversidad de fauna.

¡Descubre más!

Los errores cometidos en ‘Star Wars’, según el astrofísico Carl Sagan

Star Wars Celebration: Próximas series y películas

Sevilla, España

La magnífica Plaza de España en Sevilla fue uno de los diferentes escenarios que aparecieron en El ataque de los clones (2002). El pabellón que se extiende alrededor del costado se utilizó para las conversaciones entre Padme y Anakin mientras estaban en la ciudad de Theed, ¿ya lo habías notado?

Salar de Uyuni, Bolivia

El último destino que debes conocer este Día de Star Wars es el salar más grande del mundo que cuenta con 10 mil kilómetros cuadrados. Este mismo fue utilizado para recrar Crait, un planeta mineral cubierto de sal blanca con un suelo rojo, en donde la Resistencia vive su última batalla contra la Primera Orden en la cinta El último Jedi (2017).

¿En qué destino te gustaría celebrar el Día de Star Wars?

Síguenos en

Instagram

Facebook

Twitter