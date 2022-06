‘Thor: Love and Thunder’, Marvel revela nuevas imágenes

De cara al estreno de Thor: Love and Thunder, Marvel dio a conocer más imágenes de la película, a través de la revista Total Film. En ellas se puede ver a Jane portando en Mjolnir, a Thor y a dos de los Guardianes de la Galaxia.

Nuevas imágenes de Thor: Love and Thunder

Tras la difusión de dichas imágenes, el presidente de Marvel, Kevin Feige, argumentó que el físico que refleja Natalie Portam en la película no es obra de efectos especiales, sino un trabajo de la actriz, quien entrenó arduamente para interpretar su papel. Además, explicó que solo se utilizó un poco de “magia” para lograr que Jane se viera más alta.

Exclusive: Natalie Portman talks getting ready for action in #ThorLoveAndThunder https://t.co/QDbSN0hZeJ— Total Film (@totalfilm) June 20, 2022

A través de las imágenes, también se puede apreciar a Chris Hemsworth como Thor, sin embargo, aún se desconoce si esta será la última cinta que interpretará el actor, debido a que es uno de los pocos Avengers que continúa dentro del Universo Marvel, pues muchos de ellos han cedido su lugar en las cámaras, para dar paso a la nueva generación de superhéroes. Check out these exclusive new #ThorLoveAndThunder images from the new issue of Total Film, out this Thursday https://t.co/ijz0SRbyWa— Total Film (@totalfilm) June 20, 2022

En los avances que se dieron a conocer, también es posible observar a Chris Pratt como Star-Lord y a Pom Klementieff como Mantis, no obstante, aún no se revelan más detalles sobre cuál será la participación que tendrán estos personajes en la historia.

Es importante recordar que Thor: Love and Thunder dará continuidad a lo que se vio en Avengers: Endgame, después de que Thor parte con los Guardianas de la Galaxia, tras la caída de su reino en Asgard.

Además, en la cinta veremos la reinvención de Thor y el regreso de Jane (Natalie Portman), quien demostrará ser digna del Mjolnir, así como sus nuevos poderes. Cabe destacar que la cuarta entrega de Thor fue dirigida por Taika Waiti, quien también estuvo a cargo de Thor Ragnarok (2017), por tal motivo, se espera una historia igual de interesante, ya que tendrá una duración de casi dos horas.

Sobre el preestreno y estreno de la película

Thor: Love and Thunder se estrenará hasta el próximo 7 de julio en diferentes salas de cine, sin embargo, se confirmó que también habrá algunas funciones preestreno, mismas que se llevarán a cabo un día antes del estreno, es decir el 6 de julio.

Por su parte, Cinépolis y Cinemex anunciaron que este 20 de junio estará disponible la preventa para los boletos de Thor: Love and Thunder, tanto para el estreno como para el preestreno. ¿Ya tienes tus boletos?

