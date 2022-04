‘Thor: Love and Thunder’ revela primer tráiler y fecha de estreno

Después de esperar algunas semanas, finalmente, los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) pueden ver los primeros avances de ‘Thor: Love and Thunder’. Así, Chris Hemsworth continuará con la franquicia que le ha hecho ganar gran popularidad.

El primer tráiler que se lanza previo al estreno de la película es narrado, por completo, por Thor. Él muestra cómo ha sido su entrenamiento para ponerse en forma después de lo acontecido en ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Endgame’. Asimismo, se pueden apreciar un poco las aventuras del superhéroe con los Guardianes de la Galaxia.

Pero uno de los hechos más novedosos, que se revelan en estos avances, es la aparición de Natalie Portman en el personaje de la Diosa del Trueno. Ella podría continuar con esta saga luego de los rumores que aseguran que Chris Hemsworth seguirá el camino de otros actores que han participado en el MCU como Robert Downey Jr, Chris Evans y Scarlett Johansson y Tom Holland, para dejar de interpretar a este superhéroe.

Aunque ‘Thor: Love and Thunder’ fue anunciada hace meses, las primeras imágenes de Portman ya causan sensación entre los seguidores del MCU; sobre todo, porque aparece portando el nuevo martillo reconstruido Mjölnir, al ser considerada como digna sucesora para tener los poderes del trueno.

Otra buena noticia es que esta película traerá de vuelta a Taika Waititi, quien dirige esta nueva cinta de la saga, luego de haberlo hecho bien en ‘Thor: Ragnarok’. View this post on Instagram A post shared by Marvel Fans India (@marvelfansin)

Además de Hemsworth, otros actores que regresan a la nueva entrega son Tessa Thompson como Valkyrie y Chris Pratt como Star Lord. Con ello se dará continuidad a una historia en donde el personaje principal se encuentra en un viaje en busca de la paz interior; sin embargo, este retiro es interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr, quien busca la extinción de los dioses.

Junto con los primeros avances de ‘Thor: Love and Thunder’ se dio a conocer el póster de la película, así como su fecha de estreno en salas de cine, la cual está programada para ocurrir el próximo 8 de julio del 2022.

