Thor: Love and Thunder; ¿qué referencias incluye la película?

Thor: Love and Thunder incluye varias referencias a diferentes películas y cómics de Marvel. Si no las notaste, aquí te decimos cuáles son. Y si aún no has tenido la oportunidad de ver esta cinta, te explicamos brevemente de qué va. Eso sí, te encontrarás con algunos spoilers.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Sinopsis

En esta película vemos cómo Thor sale de la depresión que le dejó la pérdida de sus seres queridos para enfrentarse a un nuevo villano; Gorr, el carnicero de Dioses, un personaje que quiere terminar con todas las deidades del universo. Para lograrlo, une sus fuerzas con la Rey Valkiria y con su exnovia Jane Foster, quien ahora vuelve como Mighty Thor.

¡Alerta de spoilers!

Cuando Thor, Jane y Valkiria buscan la ayuda de Zeus para vencer a Gorr, este se niega a contribuir con ellos, así que se desata una batalla en donde Zeus queda herido y Valkiria roba su rayo. Más tarde se revela que Jane está enferma de cáncer y ha utilizado el Mjölnir para recuperar su salud, pero su deterioro es inevitable.

Foto: Cortesía de Disney +

En la batalla contra Gorr, Mighty Thor logra romper la espada que le daba poder a este villano. Eso provoca que Jane muera y que Gorr llegué al centro del universo para pedir un deseo: que su hija resucite. Luego de esto, Gorr muere y Thor se queda al cuidado de esta niña, quien posee diferentes poderes y acompaña al Dios del Trueno en un sinfín de aventuras.

¡No te lo pierdas!

‘Thor: Love and Thunder’: Trama y datos curiosos

‘Thor: Love and Thunder’, Marvel revela nuevas imágenes

Referencias que quizá no notaste en Thor: Love and Thunder

Relación con otras películas

Al inicio, cuando Thor se une a los Guardianes de la Galaxia para detener el ataque que aqueja al planeta en el que se encuentran, el Dios del Trueno separa a dos naves con sus piernas, haciendo una clara referencia a Jean-Claude Van Damme, actor que solía utilizar esta técnica en las producciones en las que participó.

Por otro lado, cuando Jane está en el hospital, recibiendo quimioterapia, se encuentra con un joven al que le intenta explicar cómo funciona el puente de Einstein-Rosen, y para ser más precisa, menciona películas como Event Horizon (1997) e Interestelar (2014), ya que señala que estas incluyen los ejemplos perfectos.

Cuando Thor, Jane, Valkiria y Korg viajan en la nave, van tomando algunas bebidas en lo que pudiera figurar como un bar, ahí se puede ver un letrero que dice “Cocktails & Dreams“, una referencia al bar en el que trabajaba Tom Cruise en la película The Cocktail (1988).

La similitud con el cómic

Luego de que Thor detiene el ataque que azota al planeta de los seres azules, recibe dos cabras como agradecimiento de los nativos: Tanngnjóstr y Tanngrisnir, una referencia a las cabras místicas que se mencionan en los cómics.

En Thor: Love and Thunder, el Dios del Trueno conoce a Zeus y, para sorpresa de muchos, esto sí ocurre en los cómics de Thor, en donde Zeus posee una arma muy similar a la que se puede ver en la película.

A lo largo de esta historia se menciona a Eternity, una entidad que existe en los cómics, la cual se adaptó de forma fiel en la película, pues su apariencia responde al diseño que Steve Ditko creó para los cómics de Marvel.

Al igual que en las historietas, Gorr, el personaje que interpreta Christian Bale adquiere los poderes que tiene, luego de que se encuentra la necroespada tirada entre dos guerreros.

¿Pudiste notar alguna de estas referencias?

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter