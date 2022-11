Toy Story: Datos curiosos de la cinta que nos robó el corazón hace 27 años

El 22 de noviembre de 1995 el mundo vio la primera cinta que usó imágenes generadas por computadora (CGI) marcando así un parteaguas de lo que serían las cintas venideras en el mundo de animación con una emblemática película infantil: Toy Story.

Este largometraje animado sentó las bases para que el estudio Pixar se convirtiera en un referente con amplias ganancias y nominaciones a los premios Oscar.

Por si fuera poco, esta cinta marcó a muchas generaciones, entre ellas la “Z” y “millennial”, incluso aún es disfrutada por pequeños que nacieron después del estreno de la cinta y seguramente seguirá formando parte del catálogo de cintas favoritas de niños y adultos por décadas.

Para conmemorar el nacimiento de Toy Story, te presentamos una serie de datos curiosos que seguramente no conocías.

Fue la película más taquillera en 1995

A pesar de que salió a finales de 1995, Toy Story se convirtió en la película más taquillera en dicho año, recaudando más de 350 millones de dólares a nivel mundial.

No todo fue computadora

Aunque la cinta muestra imágenes computarizadas atrás hubo todo un equipo creativo que primero diseñó los bocetos que después fueron renderizados con RenderMan, un software que es propiedad de Pixar.

El plan era un cortometraje

John Lasseter, animador, director de cine, productor y miembro fundador de los estudios Pixar, no pensaba en crear un largometraje con Toy Story. La historia estaba pensaba para ser un cortometraje de televisión; sin embargo, se aventuraron un poco más y lograron darnos esta joya del cine.

Nominación al Oscar y premios

Toy Story se convirtió en la primera película animada de la historia en obtener tres nominaciones al Oscar por “Mejor Guion”, “Banda sonora” y “Canción original”.

Referencias a la cultura Pop

*Woody Strode: Woody, el vaquero y juguete favorito de Andy, fue nombrado así por Woody Strode, el actor que protagonizó múltiples cintas de tipo western.

*Buzz Aldrin: El nombre de Buzz Lightyear se inspiró en el astronauta Buzz Aldrin quien, junto con Neil Amstrong, se convirtieron en los primeros seres humanos en pisar la luna.

*Encuentros cercanos del tercer tipo: Si alguna vez viste la cinta Close Encounters of the Third Kind, verás que cuando Buzz sube a una “nave de propulsión hiperactiva y astro pasto”, verás que hay extraterrestres. Estos muñecos fueron diseñados según los extraterrestres de la película.

*Star Trek: Si eres observador, seguro notaste en Toy Story que tras la pelea entre Woody y Buzz el vaquero le intenta explicar a Buzz que es un juguete y no un guardián espacial, Buzz le responde que es un “pobre hombrecillo” haciendo un saludo, el mismo que hace Spock en la serie Star Trek.

Aquí abajo te dejamos el video con la escena. Pon atención a partir del minuto 3:10.

