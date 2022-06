The Umbrella Academy 3: el resumen, parte I

En la tercera temporada de The Umbrella Academy los hermanos Hargreeves descubren que “el presente” no es como lo recuerdan, ya que la academia cambió y en su lugar se encuentra The Sparrow Academy. Aquí tienes la primera parte del resumen de esta nueva temporada.

¡Alerta de spoilers!

La Sparrow Academy

En el primer capítulo aparecen Marcus como número Uno, otra versión de Ben como número Dos, Fei, como número Tres, Alfonso como número Cuatro, Sloane como número Cinco, Jayme como número Seis y Christopher como Siete.

Estos personajes surgen porque la línea temporal cambió, debido a que Reginald Hargreeves decidió adoptar a otros de los tantos niños que nacieron el 1 de octubre de 1989, tras descubrir el fracaso de The Umbrella Academy.

En el primer enfrentamiento entre las dos academias, Vanya queda atrapada en Sparrow, mientras los hermanos Hargreeves escapan y dejan ahí el maletín con el que se transportaron en la segunda temporada.

La llegada de Viktor y de Stan

Vanya escapa de Sparrow Academy para llegar con sus hermanos, a quienes les platica que quiere crear un plan para viajar en el tiempo y regresar por Sissy, pero además les confiesa que siempre fue Viktor, ya que nunca les demostró quien era realmente.

Después de un tiempo, Lila regresa y le dice a Diego que tuvieron un hijo; Stan, pero desaparece para visitar la Sparrow Academy y robar el maletín que dejaron los hermanos Hargreeves.

La paradoja del abuelo

Cinco decide dejar los viajes en el tiempo porque piensa que esa línea temporal no existe un apocalipsis, así que se embarca en un viaje con Klaus, en donde, cuatro intenta buscar a su madre, para descubrir que ella murió el mismo día en el que Klaus tendría que nacer. Un hecho que alerta a Cinco de que algo no está bien.

Cinco y Klaus regresan para reunirse con The Umbrella Academy y para explicarles que sus madres murieron en condiciones extrañas, por algunas variaciones en las realidad, debido a ‘La paradoja del abuelo’. Esto orilla a que Lila y Cinco trabajen juntos para viajar en el tiempo y descubrir qué pasó.

Pero lo que todos desconocen es que desde que los hermanos Hargreeves aparecieron, un portal misterioso comenzó a abrirse en el sótano de la Sparrow Academy, mismo que comienza a cobrar mayor fuerza y a emitir ondas extrañas que desvanecen la vida en esa línea temporal.

Umbrella Academy VS. Sparrow Academy

Luego de que Viktor buscara un acuerdo con Marcus, este último desaparece, por lo que Sparrow Academy sospecha que The Umbrella Academy secuestró a Marcus, por ello deciden atacarlos y cuando están a punto de terminar con ellos, aparece al rescate Harlan, el hijo de Sissy.

Pero Harlan ahora es un hombre mayor y revela que está conectado con Viktor, por eso tiene los mismos poderes que él. Sin embargo, su rescate pone fin a la vida de Jaymie y de Alfonso, además deja herida a Sloan, mientras Fei, Ben y Christopher escapan.

Aunque Sloan queda atrapada con los hermanos Hargreeves, estos deciden liberarla gracias a que Luther les pide pactar una tregua entre ambas academias, para explicar que Harlan no fue una herramienta de ataque como los Sparrow piensan.

Tiempo después, Harlan revela que él mató a las madres de los Hargreeves, ya que intentaba conectarse con Viktor, luego de que Sissy falleciera, pero algo salió mal y causó un accidente.

El fundador y el Kugelblitz

Lila y Cinco llegan al bunker en el que se encuentra el fundador de La Comisión, en donde descubren, que este es otra versión de Cinco y quien les pide que no impidan el apocalipsis, pero no cobra mucho protagonismo en la historia, ya que muere después de una accidente.

Antes de fallecer, el fundador le explica a Cinco y a Lila que el agujero que apareció es un Kugelblitz que se expandirá con fuerza hasta causar el apocalipsis. Por lo tanto, Cinco le pide a los integrantes de Umbrella Academy crear una alianza con los Sparrow para detener el fin del mundo, a cambio de entregarles a Harlan, pero Viktor se opone e intenta ayudarlo a escapar. ¿Qué pasará con esta línea temporal?

