Esto sabemos sobre ‘Wicked’, la cinta protagonizada por Ariana Grande

La cantante y compositora estadounidense Ariana Grande llegará a la gran pantalla con la cinta Wicked. Te compartimos todos los detalles de esta producción.

La historia

La historia de Wicked se situará en el mundo de Oz y girará en torno a una mujer de piel verde, quien se convertirá en la Bruja Malvada del Oeste. Además mostrará de qué manera su papel se conecta con el resto de los personajes.

Detalles que no te debes perder

El metraje es una adaptación de la novela Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West de Gregory Maguire y una precuela de El Mago de Oz, y tal como ya se había mencionado, será protagonizada por Ariana Grande (Glinda), Cynthia Erivo (Elphaba) y Jonathan Bailey (Fiyero).

Al reparto también se ha sumado la ganadora al Oscar como ‘Mejor actriz’ Michelle Yeoh (Señora Morrible), Jeff Goldblum (el Mago de Oz), Keala Settle, Bowen Yang, Bronwyn James, Colin Michael Carmichael, Ethan Slater, Marissa Bode y Aaron Teoh.

La dirección de Wicked está bajo la batuta de Jon M. Chu (G.I. Joe: La venganza 2013), el guion es una obra de Winnie Holzman y Stephen Schwartz, los creadores del musical y la producción corre por parte de Marc Platt y David Stone.

Fecha de estreno

A través de su cuenta de Instagram, Ariana Grande reveló que el rodaje de Wicked por fin terminó, asimismo admitió sentirse agradecida por participar en este proyecto. Sin embargo, la fecha de su estreno todavía parece lejana.

De acuerdo con Universal Pictures, el estreno de la primera parte de Wicked está porgramado para el 27 de noviembre de 2024, mientras que la segunda parte podría llegar a la pantalla en el 2025.

