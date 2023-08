William Friedkin, un cineasta más allá de “El Exorcista”

Wes Anderson será homenajeado en el Festival de Venecia por la originalidad de su carrera

Este lunes se dio a conocer la noticia sobre el deceso de William Friedkin, director de la mundialmente conocida cinta de “El Exorcista”, pero su carrera cinematográfica fue más allá de esta película de terror y suspenso, proporcionándonos filmes memorables.

CINTAS MÁS RECONOCIDAS

Entre sus cintas más reconocidas destacan “La noche del escándalo Minsky” (1968), “Los chicos de la banda” (1970), “Contacto en Francia” (1971, con la cual se ganó el premio Oscar a mejor director), “El salario del miedo” (1980), “Vivir o morir en Los Ángeles” (1985), “Jade” (1995), “Reglas de compromiso” (2000) y “La Presa” (2003).

Ante de esta fama cinematográfica, William Friedkin se dedicaba a hacer documentales, uno de los más conocidos es The People vs. Paul Crump. Para 1965 su mudanza de Chicago a Hollywood fue impostergable e inmediatamente comenzó a dirigir programas de televisión, incluido un episodio de The Alfred Hitchcock Hour ese mismo año.

Foto: Getty Images

Su trabajo le ha valido ser considerado uno de los grandes cineastas que impulsaron la industria de Hollywood en los años 60 y 70 junto a Martin Scorsese o Francis Ford Coppola e incluso en 2013 el Festival de Cine de Venecia reconoció su trayectoria con el León dorado.

La última película de William Friedkin, “The Caine Mutiny Court Martial”, será estrenada este próximo septiembre en el 80 Festival Internacional de Cine de Venecia, por lo que se tratará de su obra póstuma tras su trágico deceso.

