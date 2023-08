¿Andrew Garfield podría regresar para ‘El Increíble Hombre Araña 3’?

‘One Piece’ llegará en agosto con estos estrenos de Netflix

El actor californiano Andrew Garfield se consagró en la industria cinematográfica por su interpretación como Spider-Man para la cinta El Increíble Hombre Araña (2012) y a pesar del tiempo, asegura que aún se encuentra dispuesto a continuar su historia como Peter Parker.

Después de haber participado con Tobey Maguire y Tom Holland en la exitosa película Spider-Man: No Way Home (2021), Andrew Garfield considera que su personaje tiene un potencial infinito para dar paso a muchas más aventuras que podrían marcar su regreso como superhéroe, ya sea dentro de su propio universo o a través de nuevas dimensiones.

A pesar de las declaraciones del actor, por el momento Sony no se ha pronuciado al respecto y tampoco se han revelado indicios sobre una tercera entrega de El Increíble Hombre Araña. Pero mientras ese tema se resuelve, te decimos en qué nuevos proyectos podremos ver al actor.

Voyagers

El nuevo largometraje del chileno Sebastián Leilo contará la historia de amor entre el astrónomo Carl Sagan (Andrew Garfield) y la productora y directora de documentales Ann Druyan. El filme se ambientará en 1977 cuando la NASA se preparaba para lanzar las primeras sondas intelestelares, un proyecto que fue encabezado por Sagan.

We Live in Time

We Live in Time será una película romántica protagonizada por Andrew Garfield y Florence Pugh. Aunque por el momento no se tienen detalles sobre la trama, se sabe que será una historia muy divertida y poco convencional que pretende crerar una experiencia inmersiva y conmovedora.

Hot Air

Esta miniserie girará en torno al emprendedor inglés Richard Branson, el fundador el grupo Virgin que comenzó como un sello discográfico para luego saltar al negocio aerocomercial y otras industrias. La historia será protagonizada por Garfield y estará basada en el libro Dirty Tricks del periodista de investigación Martyn Gregory.

Dr. Frankenstein

El cineasta mexicano Guillermo del Toro prepara una nueva adaptación del clásico de Mary Shelley en donde Andrew Garfield, Oscar Isaac y Mia Goth se sumarán al reparto. Sin embargo, no se conocen muchos detalles sobre este proyecto que llegará a Netflix.

