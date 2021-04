Así se preparan los mexicanos nominados al Oscar 2021

El Oscar 2021 tendrá presencia mexicana. Este año, los mexicanos Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc se encuentran nominados dentro de la categoría de Mejor Sonido por su impecable trabajo en la cinta original de Amazon Studios, ‘Sound of Metal’. La mezcla de sonido fue terminada en México.

Los talentosos mexicanos forman parte del equipo que hizo el sonido para la película junto con Nicolas Becker y Phillip Bladh. La producción comparte terna con otros reconocidos sonidistas de producciones como ‘Soul’, ‘Mank’ y ‘Noticias del gran mundo’.

Aunque suenan como los favoritos después de sumar importantes premios como el BAFTA y el premio del gremio de editores, todo se definirá el próximo domingo 25 de abril en la ceremonia del Oscar realizada desde la ciudad de Los Ángeles.

Antes del gran evento, tuvimos la oportunidad de conversar con Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, dos de los mexicanos nominados quienes compartieron su sentir a días de la próxima entrega de los Oscar que será histórica.

Los orígenes de su llegada al proyecto se establecen como parte de una búsqueda de ‘algo no convencional’ por parte de los encargados del proyecto. ‘Sound of Metal’ encontró en México a los otros miembros del equipo encargados del sonido que lo llevaron a su consolidación.

La cinta expresa desde su personaje protagónico, un baterista, la agonía del proceso de la pérdida del oído por medio de estos sonidos que al conjugarse nos ofrecen empatía ante las sensaciones del personaje.

Según la reconocida ingeniera de audio, allí radicó el reto, en ofrecer algo no banal que no fuera solo un filtro y que fuera creíble, logrando explorar y experimentar con los elementos disponibles.

Por su parte, Carlos Cortés, quien realizó la primera aproximación al sonido de la cinta, destacó el proceso de doce semanas de trabajo donde se fueron tomando diferentes caminos creativos con la oportunidad de probar varias rutas y determinar en qué momentos interferían rítmicamente en la sordera del personaje y así acercarse lo más posible a lo que llamó una “curva emocional”.

“El reto fue como conjugar estos sonidos y hacer que funcionen adecuadamente con la curva emocional.. usarlos todos todo el tiempo también puede ser muy lineal, tienes que buscar en qué momentos puedes usar ciertos elementos y en que momentos no, experimentando como se va desarrollando la línea narrativa”, dijo.

A diferencia de otras producciones que terminan la mezcla en estudios de otros países, ‘Sound of Metal’ hace la diferencia al haber terminado la edición de su sonido en México. El proceso se llevó a cabo en dos locaciones, en el estudio de Carlos Reygadas en Tepoztlán y los detalles finales en un estudio en la Ciudad de México.

“La particularidad de este proyecto es que sí se hizo en México. Lo que si es muy bonito es que fue terminado en el país la parte de la postproducción del sonido, eso en el pasado no se había dado“, señaló Carlos Cortés.

El trabajo en equipo fue un pieza clave para el proyecto. Para el sonido de la cinta, además de los mexicanos, también contó con talento de otras partes del mundo como Estados Unidos o Francia, pero fue en el país el ensamble final de los sonidos que destacan en ‘Sound of Metal’.

Los mexicanos están listos para formar parte de los premios más populares de la industria cinematográfica. Con estrictas medidas de seguridad, ya se encuentran realizando las cuarentenas que la Academia les pidió a los invitados.

“Ha sido un viaje de muchísimas emociones. Han sido semanas muy locas y extrañas por que estábamos trabajando normalmente y de pronto llega toda la emoción de que la película está pasado por varias etapas, no solo el Oscar, ha habido otras nominaciones a otros premios“, compartió Couttolenc.

Los invitados a la ceremonia viajaron a la ciudad de Los Ángeles con días de anticipación para resguardarse para poder asistir sin problema a la premiación. Con constantes pruebas PCR, medición de temperatura y observación, así viven los días previos al evento.

En esta ocasión, parte de los nominados estará presente en el Union Station donde se realizará la ceremonia al aire libre, mientras que otros sucesos se desarrollarán desde el Teatro Dolby y enlaces a otras sedes.

Ambos mexicanos aún siguen procesando la nominación. No les gusta pensar en el momento si llegasen a ganar el Oscar y se concentran en el día a día de esta experiencia que viven con el fruto de su trabajo.

“Sigo incrédulo en el sentido de que aun no me cae el veinte, esto fue una consecuencia de mucho trabajo y muchos años de esfuerzo y colaborar y seguir desarrollándose. Me da mucho gusto pero todavía es un proceso y estar aquí es un honor y es bonito que se reconoce el trabajo“, destacó Cortés.