Oscar 2021: Estos serían algunos de los ganadores… según los expertos

El próximo domingo 25 de abril se llevará a cabo una de las ceremonias más históricas de los Oscar. Siendo uno de los premios más importantes de la industria cinematográfica, críticos y especialistas ya tienen, según su consideración, a sus favoritos para las distintas categorías que conforman la premiación.

De acuerdo al portal Gold Derby, una página que reúne a colaboradores de distintos medios especializados en cine, los nombres de los ganadores ya están puestos sobre la mesa a solo unos días de la entrega que se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles.

Y aunque nada está escrito aún, se espera que esta edición traiga no una, sino varias sorpresas entre los ganadores en las categorías más esperadas como Mejor Película, Mejor Director o en las ternas de Mejor Actor y Mejor Actriz. Si aún no has hecho tu quiniela, estas predicciones te ayudarán a tomar una decisión.

También puedes leer: Sorprendentes datos que desconocías de las cintas nominadas a Mejor Película

‘Nomadland’ se perfila como la favorita. Foto: Cortesía Searchlight Studios.

En el caso de Mejor Película, los expertos apuntan a que la ganadora del Oscar será ‘Nomadland’. Por encima de los otras siete películas nominadas, esta nostálgica cinta se perfila para llevarse varias estatuillas en las categorías más importantes.

Esto lo tienen claro los expertos, quien además ponen a su directora Chloé Zhao victoriosa en la categoría a Mejor Director. De ser esto una realidad, ‘Nomadland’ hará historia en los premios logrando por primera vez que una mujer de origen asiático, gane esta categoría en lo que lleva realizándose la premiación.

Viola Davis demostró una gran actuación en ‘La madre del blues’, la cinta original de Netflix. Foto: Cortesía Netflix.

En el caso de otras categorías como Mejor Actriz, las tendencias están divididas ante el grupo de talentosas actrices que conforman la terna. Pese a eso, los expertos consideran que quien podría llevarse el Oscar sería la actriz Viola Davis por su interpretación en ‘La reina del blues’.

No dejes pasar: Dónde ver algunas de las películas nominadas al Oscar 2021 vía streaming

Anteriormente hemos visto como la Academia ha seguido la tendencia de premiar a actrices en papeles biográficos como es el caso de Davis en este año. Muy de cerca le sigue Carey Mulligan con su sorprendente actuación en ‘Promising Young Woman’ y Frances Mcormand en ‘Nomadland’.

‘La reina del blues’ fue una de las últimas participaciones en vida de Chadwich Boseman antes de su sorpresiva muerte. Foto: Cortesía Netflix.

En el caso de la categoría a Mejor Actor Masculino, todo indica que los expertos concuerdan a que será un Oscar póstumo. La mayoría afirma que Chadwick Boseman tendrá la estatuilla por su participación en ‘La reina del blues’, una de sus última participaciones en vida para Netflix.

Descubre: Oscar 2021: Razones por las que será una ceremonia histórica

Estas son solo algunas de las predicciones de los expertos. El próximo domingo conoceremos los resultados en los Oscar 2021, una ceremonia que quedará escrita para la posteridad por llevarse a cabo en medio de una pandemia.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí