Estas son las marcas de lujo favoritas de Lionel Messi

Aunque este Mundial no ha sido el mejor para el astro argentino, para muchos Lionel Messi sigue siendo el mejor futbolista del mundo. No sabemos si los argentinos estén de acuerdo o no, pero Messi sigue siendo, al menos, el jugador mejor pagado del mundo. Pero ¿qué marcas de lujo son las preferidas de Messi? Si no las sabes, no te preocupes, a continuación te lo revelamos.

Embraer

La marca favorita para realizar sus vuelos privados es Embraer. El jet privado que posee el futbolista vale poco más de 670 millones de pesos.

Maserati

Messi cambia de autos así como anota goles. Pero uno al que le agarró mucho cariño fue un el Maserati MC Stradale. El súper deportivo lo ha acompañado a la mayoría de sus entrenamientos.

Audemars Piguet

Este probablemente es el reloj favorito del pibe. Uno porque Messi, en colaboración con la casa relojera Audemars Piaguet, se encargó de diseñar este reloj y el resultado fue verdaderamente hermoso. En segundo, el emblemático modelo se vendió en 85 mil dólares y fue donado para ayudar a un hospital infantil.

Huawei

Sí, el número 10 tiene por smartphone un Huawei Mate 10, que probablemente fue o será reemplazado por un P20 Pro.

Messi

En la mayoría de los partidos que juega con la albiceleste o el Barcelona, usa los tacos de su propia marca “Messi”. Jugar al futbol con tus propios tenis es un lujo que pocos pueden darse.

