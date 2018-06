5 datos curiosos en la historia de la Copa Mundial de Futbol

Sin importar que seas un gran conocedor de la historia de la Copa Mundial de Futbol, es muy probable que no conozcas los cinco datos curiosos que te revelamos a continuación gracias a un análisis de Hisense, patrocinador oficial de Rusia 2018.

1. La cuna del Mundial de Futbol. El primer Mundial se llevó a cabo en 1930 en Uruguay. Para la fecha de inicio de la competencia, el estadio Centenario, el cual sería sede de la inauguración, no estaba listo. Fue concluido días después, y la primera vez que fue utilizado, el cemento de las gradas todavía estaba fresco. Si no nos crees, puedes viajar a Montevideo y visitar el estadio, en el que podrás ver con tus propios ojos los mensajes que los aficionados escribieron sobre el cemento. En la final de este Mundial, entre Argentina y Uruguay, los equipos no podían ponerse de acuerdo en cuanto al balón que utilizarían, por lo que se jugó el primer tiempo con un balón argentino y el segundo tiempo con uno uruguayo. ¿Quién fue el ganador? El equipo anfitrión.

2. El Mundial con más goles. Suiza 1954 fue el Mundial en el que se han anotado más goles en la historia, con un récord de 5.4 anotaciones por partido. El encuentro en el que se registraron más tantos fue entre Austria y Suiza, con un marcador de 7 a 5 en favor del primero. Hasta la fecha no ha habido un partido mundialista que supere este marcador. Cuatro años más tarde, en Suecia 1958, Brasil ganó su segunda copa y se convirtió en el único país latinoamericano que ha ganado un título de campeón en un Mundial jugado en Europa.

3. La goleada del siglo. La peor goleada de la historia ocurrió en el Mundial de España 1982, en un partido en el que Hungría venció a El Salvador 10 goles a 1. Este fue el segundo y último Mundial al que los salvadoreños han asistido.

4. El récord en sanciones. En Alemania 2006, el partido Portugal vs. Holanda marcó un nuevo récord al ser el partido con mayor número de tarjetas (20) y el mayor número de expulsados (4).

5. El equipo con más partidos mundialistas. En el Mundial de Brasil 2014, Alemania jugó su partido 100 en Copas del mundo. Es hasta ahora el único equipo que ha alcanzado ese número de juegos, debido a la cantidad de veces que ha llegado a finales y semifinales. Brasil ocupa el segundo lugar en número de partidos jugados, a pesar de ser el único que ha asistido a todos los Mundiales.

