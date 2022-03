Estas son las tres tendencias en decoración de interiores

“Como en casa, en ningún sitio”. Una premisa para la cual el hogar de cada uno debe ser un sinónimo de confort y bienestar, algo que depende de varios factores, uno de ellos, la decoración: vestir a nuestro domicilio de forma que estemos a gusto dentro. Una premisa que, tras dos años de pandemia, ha cobrado nuevas dimensiones, ya que el teletrabajo y el tiempo en familia han sacado al interiorista que muchos llevábamos dentro… Y, por eso, hay tendencias en decoración del hogar que están triunfando en esta época y que beben de la inspiración internauta.

En tiempos de internet, es fácil que muchas personas recurran a la red para buscar inspiraciones con las que decorar su casa. Así lo reflejan datos de Google Trends, publicados en Realtor. Y es que, conociendo las búsquedas de Google más importantes en el ámbito del interiorismo, podemos hacernos una idea de las tendencias de decoración. Por ejemplo, estos son tres de los estilos que más de moda están para vestir al hogar.

Sidekix Media/Unsplash

COTTAGECORE: CAMPO Y TRADICIÓN

Una tendencia que explotó durante la pandemia, más que duplicándose durante la misma. Es especialmente popular entre las generaciones más jóvenes y los nativos digitales (millennials y centennials). Es una tendencia que busca evocar las entrañables casas de campo de series como “Little House on the Prairie”, “Anne of Green Gables”, “Little Women” o, incluso, la exitosa “Pasión de Gavilanes” que regresa casi 18 años después con una segunda temporada.

La clave del estilo “cottagecore” está en que la decoración sea acogedora. Con un aire en la nostalgia, las casas que siguen esta tendencia buscan la comodidad más hogareña. También se le conoce como “farmcore” o “countrycore”.

Foto: Cortesía Estudio Pía Capdevila/EFE.

Y es que lo rústico y lo campestre predominan en estos hogares, con colores suaves y pastel, estampados, tejidos naturales y de punto, iluminación y calidez; siempre con aires de romanticismo, feminidad y toques country.

Podemos ver ejemplo de ello en viviendas como Bisbe Sibilla en Barcelona (España), reformada por la interiorista Pia Capdevilla, que en entrevista con Efe habla sobre este estilo: “es una de las tendencias que más calidez de hogar aporta sin perder la elegancia estética de los espacios, consigue crear ambientes que evocan calma. Es un estilo que mezcla mucho las texturas y se atreve a incluir muchos elementos y materiales naturales“.

Foto: Cortesía Estudio Pía Capdevila/EFE

Además, contrastando esta información con las encuestas realizadas por el sitio especializado en hogar, Review Home Warranties (RHW), vemos que, por ejemplo, para la mayoría de los estadounidenses las cocinas toscanas, las puertas correderas estilo granero, las plantas de interior y los muros de musgo son algunas de las ideas decorativas favoritas.

BOHO: FUSIÓN ENTRE HIPPIE Y BOHEMIO

Una tendencia que se ha quedado cerca de quintuplicarse desde 2017 hasta 2021, año en el que ha sido uno de los estilos de decoración más buscados. Todo apunta, por tanto, a que seguirá en alza en 2022.

Foto: Spacejoy/Unsplash

¿Y en qué consiste el “boho”? Pues es un estilo que bebe de la influencia bohemia e, incluso, nómada. Con aires eclécticos y étnicos, el aspecto natural de las cosas predomina al escoger tapices, alfombras y cojines; materiales como el ratán, la cerámica, el cristal, madera y textiles; muebles pintados y decoraciones multiculturales.

De hecho, los arcos curvos o la presencia de plantas, populares según el análisis Review Home Warranties, pueden casar muy bien con un hogar “boho”. Y es que mezclar estilos muy distintos entre sí es más que válido.

Foto: Spacejoy/Unsplash

Porque en el “boho” se busca, efectivamente, ese toque bohemio y nómada con un punto elegante, para que el hogar sea una representación de cada viaje y aventura vividos: un pedacito de cada rincón del mundo e historia personal en el hogar.

ESTILO INDUSTRIAL: AIRES DE FÁBRICA

Lejos de la calidez suave del “cottagecore” y colorida en el caso del “boho”, encontramos otra tendencia en auge desde 2017 hasta ahora: el Estilo Industrial o “Industrial Design”, que ha captado un interés de hasta el 12%.

Foto: Aaron Huber/Unsplash

En este caso, la inspiración principal está en las fábricas de finales del siglo XIX y principios del XX. A veces, se combina con cierto aire “steampunk” aunque no siempre es recurrente. Son decoraciones que tienen ese aire inacabado y crudo, en el que las tuberías o las vigas pueden quedar al descubierto y formar parte del estilo.

En un hogar “industrial” predominan materiales sólidos como el hormigón, el acero, el hierro, el cobre, el ladrillo a la vista, e incluso la madera sin tratar, el acrílico o el cristal. Además, los espacios quedan despejados, con líneas rectas y bordes curvos, en colores monocromáticos abundando el negro, gris y blancos.

Foto: Adam Winger/Unsplash

Todo esto casa con el informe de Review Home Warranties, según el cual las cocinas grandes y grises o las estanterías abiertas son algunas de las preferencias de la gente en decoración.

Este estilo se fusiona también con el “nuevo industrial” al que se le añaden colores como el amarillo, el rojo, los verdes y terracotas, para dar luminosidad. Y también la inclusión de muebles y piezas de segunda mano, y la combinación de lo industrial con lo natural a través de plantas de interior, huertos urbanos o jardines verticales en la pared.

Foto: Kam Idris/Unsplash

BONUS: BIOPHILIA, LA NATURALEZA EN EL HOGAR

No es un tendencia de Google (que sepamos), pero sí arrasa en redes sociales: el amor por la naturaleza hasta el punto de querer trasladarla al interior de nuestra casa.

Y es que las plantas de interior están, además, presentes en los tres estilos predominantes en Google: Cottagecore, Boho e Industrial. Algo que tiene su reflejo en el análisis de RHW que mencionaba la tendencia de utilizarlas.

Foto: Cortesía Estudio Pía Capdevila.

“Con la llegada de la pandemia, se hizo más evidente la necesidad de reconectar con la naturaleza desde los propios hogares” dice Manuel Delgado, Interior Design Manager de IKEA España, en declaraciones publicadas por medios como Vogue o Glamour.

Y esto ha dado lugar a un estilo que “se caracteriza por el protagonismo de las plantas y el manejo de colores neutros, tonos tierra y acentos en verde”. Además de “traer elementos del mundo natural a los espacios construidos”.

Foto: Spacejoy/Unsplash

También Pía Capdevilla los incluye en Bisbe Sibilla: “El verde siempre es un acierto en cualquier espacio porque aporta vida, sube el ánimo y viste al mismo tiempo. ¡Me encanta el verde en los hogares!”.

Esto se combina con la necesidad de luz y amplitud: “Espacios cómodos, amplios, bien organizados hacen una vida más fácil y feliz. Si un espacio funciona, todo el conjunto se alinea“, dice Capdevilla.

Foto: Unsplash

Así que ya saben: ya sea a través de lo campestre, lo bohemio, o lo industrial; parece que la naturaleza tendrá su protagonismo para vivir en un “hogar, dulce hogar” tan confortable como a la moda esta temporada.

*Con información de EFE.

