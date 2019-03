Fisicromía de Carlos Cruz-Diez

Una puede tener colgada en la pared muchos tipos de belleza. Yo escojo esta porque no está hecha, sino que se hace cuando la miro, cada vez que la miro; y siempre es distinta como lo soy yo a cada instante que pasa. Me implica, no me canso de contemplarla.

En ese mismo instante, o quizá en el siguiente no sabría decirlo, siento que al contrario de lo que me sucede con el recuerdo de la Gioconda o de la Meninas, jamás poseeré esta obra en mi memoria. No de la misma manera. ¿Qué ángulo recordaría? ¿Qué mirada? ¿Qué momento? ¿Qué luz? ¿Qué color? Aquí, la obra cambia a cada paso que doy.

Cuenta Cruz-Diez que un día, en París, un panadero le pide que explique a su mujer por qué Picasso es un genio y no un farsante. Interrumpir mucho tiempo a un grupo de franceses esperando por su baguette no es una buena idea así que el artista improvisa una de esas frases que prueban la solidez conceptual de su trabajo: “Picasso inventó un nuevo lenguaje en la pintura… de ahí que haya personas que no le entiendan”.

El lenguaje que creó el artista venezolano está basado en el color, y lo creó para resolver un problema del arte que le preocupaba: La imitación en una realidad estática -el cuadro-, de lo que es dinámico -la vida-. Desde la segunda mitad de los 50, Cruz-Diez crea una serie de aproximaciones artísticas al color a través de su riguroso conocimiento: Color Aditivo basado en la radiación del color-, Inducción Cromática basada -como el cine- en la retención de la imagen por el ojo humano, Cromosaturación -basada en la saturación del ojo humano con colores que dejan ausentes a otros por completo, algo que puede llegar a producir incluso alucinaciones-… Entre estas líneas de trabajo están las Fisicromías.

Para Cruz-Diez, las Fisicromías son “trampas de luz”, y están formadas por una serie de elementos que forman el “fondo” de la obra y, otras verticales, de color translúcido, que al recibir la luz bañan ese fondo y transforman sus colores de forma que podemos ver incluso colores que no están en la pintura física.

Fisicromía Nº 554 pertenece a la tercera década, y es una obra madura y reflexiva que enamora porque implica a quien la mira, como enamoran los reflejos del agua o los destellos de la llama que, sin sometimiento la forma, nos hipnotiza. Había sitios donde la figuración no podía ir. A esos sitios remite esta Fisicromía reflejo, no sólo de un fuerte proceso intelectual y creativo, sino también de una reflexión sobre el espíritu del ser humano.

