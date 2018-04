Fox crea división de películas con el sello de Guillermo del Toro

Fox Searchlight Pictures anunció el surgimiento de una nueva división en la compañía creada únicamente para financiar y distribuir todas las películas que escriba, dirija y produzca el más reciente ganador del Oscar al mejor director, el mexicano Guillermo del Toro.

Con este acuerdo, la casa productora de películas crea un nuevo sello que dará cabida a las películas de terror, ciencia ficción y fantasía que emanen del ingenio del director jalisciense. Cabe destacar que la relación entre ambas partes se consolidó desde que la compañía y el director participaron en la multigalardonada “The Shape Of Water”, película ganadora del reconocimiento al mejor filme del año en la pasada entrega de premios de la Academia.

“Durante mucho tiempo he esperado encontrar un entorno en el que pueda distribuir, nutrir y producir nuevas voces en películas de género inteligentes e inventivas y canalizar las mías. En Fox Searchlight, encontré un verdadero hogar para la producción de acción en vivo: una asociación basada en el trabajo duro, la comprensión mutua y, sobre todo, la fe. Después de la maravillosa experiencia que tuve con Fox Searchlight en ‘The Shape of Water’, me siento honrado de tener la oportunidad de continuar la relación”, dijo del Toro.

Tras el anuncio de este acuerdo ya se conoce la primera película que llevará a Del Toro como productor: se trata de Antlers, una historia sobre un maestro de escuela primaria que recibe a un estudiante problemático que alberga un misterioso secreto familiar con consecuencias mortales. La película será dirigida por Scott Cooper con un guión escrito por Nick Antosca y Henry Chaisson, basado en el cuento The Quiet Boy de Nick Antosca. Producirán Guillermo Del Toro, David Goyer y J. Miles Dale, con Kevin Turen como productor ejecutivo.

Los representantes de la compañía están contentos con esta nueva etapa y celebran el profesionalismo del cineasta: “Trabajar con él en esta nueva etiqueta, centrada en los proyectos de más alta calidad en el género, permite a Searchlight ampliar su alcance a nuevos cineastas y audiencias de todo el mundo “, dijeron David Greenbaum y Matthew Greenfield, codirectores de Fox Searchlight Pictures.

Esta será solo una de las muchas grandes producciones que veremos a cargo del ingenioso director mexicano que ha cautivado al público con sus cintas llenas de magia, fantasía y monstruos. Y en Forbes Life próximamente te daremos más detalles de esta colaboración entre la casa productora y el cineasta.

