Frases para recordar a Bukowski en su aniversario luctuoso

El estadounidense Charles Bukowski (6 de agosto de 1920-9 de marzo de 1994) fue el ejemplo perfecto del “escritor maldito”, que en un principio nadie daba un dólar por él y que rehuía del establishment pero cuya obra lo llevó a las grandes ligas literarias y a la eternidad como personaje.

Bukowski fue un hombre común, con una vida inestable, muchos empleos, yendo de ciudad en ciudad por todo Estados Unidos. Salvo la etapa en la que trabajó de cartero para el servicio postal norteamericano, su vida fue una veleta. Su obra estuvo marcada por mucho alcohol, muchas mujeres, apuestas, peleas en los bares y lo que muchos médicos llamaron en su momento el caso de acné más grave de los Estados Unidos. Basta una anécdota de este personaje, que tras salir de hospital luego de ser atendido de una úlcera sangrante, su primer parada fue un bar.

Mucho mejor poeta que novelista, comenzó a escribir sin ningún apoyo ni remuneración. Bukowski mandaba sus textos a revistas literarias y editores, sin embargo, fue hasta los 49 años que pudo dedicarse de lleno a la literatura y tiempo después se convirtió en un autor de culto, un crítico de sueño americano.

Admirador del también escritor norteamericano, John Fante, fan de la música clásica, Bukowski es un referente de la literatura underground. Múltiples series y películas, como por ejemplo Californication son guiños y homenajes a este escritor. Incluso, hace poco Robert Pattinson se dijo fan de Bukowski, aumentando la lista de celebridades que idolatran al escritor, como Drew Barrymore, Mickey Rourke, Sean Penn y muchos otros.

Pattinson, el nuevo Batman, ha dicho que para no desistir en la vida y en su carrera se ha inspirado en el “viejo indecente” como también se le conoce.

“Todos deberían estar haciendo cosas por sí mismos. Si a nadie le gusta, solo debes seguir haciéndolo. Y ponerlo en más lugares. Y eventualmente a alguien le gustará. Tiene que funcionar eventualmente. Lo llamo el método Bukowski”, dijo.

Frases de Bukowski

Bukowski murió de leucemia a los 73 años el 9 de marzo de 1994, es decir, hace 28 años. Para recordarlo dejamos 28 de sus frases contundentes, demoledoras, llenas de sabiduría.

1. “El problema del mundo es que las personas inteligentes están llenas de dudas, mientras que los estúpidos están llenos de confianza”.

2. “Vamos a morir todos, todos, ¡qué circo! Eso por sí solo debería hacer que nos amemos, pero no es así. Estamos aterrorizados y aplastados por las trivialidades, nos devora la nada”.

3. “Algunas personas nunca se vuelven locas. Qué vidas verdaderamente horribles deben llevar”.

4. “¿Odias a la gente?- No los odio… simplemente me siento mejor cuando no están cerca”.

5. “Lo que más importa es qué tan bien caminas a través del fuego”.

6. “Para aquellos que creen en Dios, la mayoría de las grandes preguntas tienen respuesta. Pero para aquellos de nosotros que no podemos aceptar fácilmente la fórmula de Dios, las grandes respuestas no quedan escritas en piedra. Nos ajustamos a las nuevas condiciones y descubrimientos. Somos flexibles. El amor no tiene por qué ser una orden ni la fe una sentencia. Soy mi propio dios. Estamos aquí para desaprender las enseñanzas de la iglesia, el estado y nuestro sistema educativo. Estamos aquí para beber cerveza. Estamos aquí para terminar con la guerra. Estamos aquí para reírnos de las probabilidades y vivir nuestras vidas tan bien que la muerte temblará para llevarnos”.

7. “Tienes que morir unas cuantas veces antes de que realmente puedas vivir”.

8. “Maldita gente aburrida. Por toda la tierra. Propagando más maldita gente aburrida. Que espectáculo de terror. La tierra se llenó de ellos”.

9. “Mi ambición se ve obstaculizada por la pereza”

10. “Ese es el problema con la bebida”, pensé, mientras me servía un trago. Si pasa algo malo, bebes en un intento de olvidar; si pasa algo bueno bebes para celebrar; y si no pasa nada bebes para que pase algo.”

11. “Encuentra lo que amas y deja que te mate.”

12. “Un intelectual dice una cosa simple de una manera dura. Un artista dice algo difícil de una manera simple”.

13. “No fue mi día. Mi semana. Mi mes. Mi año. Mi vida. Maldita sea”.

14. “Un amor así era una enfermedad grave, una enfermedad de la que nunca te recuperas del todo”.

15. “Por supuesto que es posible amar a un ser humano si no lo conoces demasiado bien”.

16. “El sexo es patearle el culo a la muerte mientras cantas”.

17. “Mi alma borracha de cerveza está más triste que todos los árboles de Navidad muertos del mundo”.

18. “Los perros y los ángeles no están muy separados”

19. “Nadie puede salvarte excepto tú mismo y vale la pena salvarte. Es una guerra que no se gana fácilmente, pero si algo vale la pena ganar, es esto”.

20. “Creo que la única vez que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando les sucede a ellos”.

21. “Él preguntó: ‘¿Qué hace que un hombre sea escritor?’ “Bueno”, dije, “es simple. O lo escribes en un papel o saltas de un puente”.

22. “No era un misántropo y no era un misógino, pero me gustaba estar solo. Se sentía bien sentarse solo en un espacio pequeño y fumar y beber. Siempre había sido una buena compañía para mí”.

23. “Solo hay dos cosas malas con el dinero: demasiado o muy poco”.

24. “Cuanto menos necesitaba, mejor me sentía”.

25. “El arrepentimiento se produce principalmente por no haber hecho nada”.

26. “Si vas a intentarlo, llega hasta el final o ni siquiera empieces. Si lo sigues, estarás vivo con los dioses. Es la única buena pelea que hay”.

27. “Francamente, estaba horrorizado por la vida, por lo que un hombre tenía que hacer simplemente para comer, dormir y mantenerse vestido. Así que me quedé en la cama y bebí. Cuando bebías, el mundo todavía estaba ahí fuera, pero por el momento no te tenía agarrado por el cuello”.

28. “La gente no necesita amor. Lo que necesita es triunfar en alguna cosa u otra. Puede ser en el amor, pero no es lo fundamental”.

