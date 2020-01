Gael García y Diego Luna producirán la serie ‘Mexica’ para Amazon

Gael García y Diego Luna se suman a las filas de Amazon como productores. La compañía anunció las nuevas colaboraciones que tendrá para crear contenido original para la plataforma, entre las que destaca el acuerdo con los mexicanos para la realización de una serie.

Gael García y Diego Luna realizarán una serie a través de su productora ‘La Corriente del Golfo’ en colaboración con Amblin Televisión. El ambicioso proyecto llevará por nombre ‘Mexica’ y será una serie que, según la información proporcionada por la compañía, abordará el hecho histórico de la Conquista.

Con la llegada de esta noticia surgen también los primeros detalles de ‘Mexica’. La serie será protagonizada por Javier Bardem, quien dará vida al personaje histórico de Hernán Cortés.

Ambas figuras se encuentran trabajando en este y otros ambiciosos proyectos, ya sea como actores o en su faceta de productores. Por su parte, Gael García anunció su regreso a las series para protagonizar ‘Station Seven’ para HBO Max, mientras que Diego Luna está próximo a estrenar una nueva temporada de ‘Narcos’ para Netflix.

La compañía se mostró emocionada por trabajar junto a estos talentosos mexicanos. Amazon Studios también concretó otros proyectos en conjunto con Plan B, la compañía productora de Brad Pitt y el ganador del Oscar Steve McQueen. Este último ya trabaja en ‘Small Axe’ en coproducción con la BBC, protagonizado por Letitia Wright y John Boyega.

De la mano de estos talentos, Amazon continúa su búsqueda de ofrecer contenido original de calidad que dé batalla en el competitivo mundo del streaming.

Excited to be working with these icons. #TCA20 pic.twitter.com/XetG8GDpJH

— Amazon Studios (@AmazonStudios) January 14, 2020