Sunset Monalisa, el restaurante con la mejor vista, celebró 15 años

Este año Sunset Monalisa, considerado recientemente como el restaurante con la Mejor Vista del Mundo por TripAdvisor, celebró sus 15 años estando a la vanguardia en la industria gastronómica y el mundo de la hospitalidad, con una cena donde el menú fue el principal invitado.

Para la cena de aniversario, los sabores contemporáneos de Los Cabos, Baja California Sur, cobraron vida en la cocina del Sunset Monalisa, liderada por el chef Héctor Morales, quien cada año abre su cocina para compartir la pasión por la gastronomía con un chef invitado, que en esta ocasión fue la de Alfredo Villanueva de Villa Torél, miembro de los 50 Best Discovery.

Foto: Sunset Monalisa

Los invitados al evento por el festejo, llamado Sunset Emotions, pudieron degustar de un menú especial de cinco tiempos diseñado por ambos chefs, en donde predominaron los ingredientes frescos de la región, las técnicas internacionales y el amor por la cultura culinaria que se desarrolla en Baja California Sur.

Los platillos contemplaron Ensalada de cangrejo, Risotto al limón con caviar siberiano, Magret de pato, Filet Tenderloin Wagyu y Tarta de Pistacho que se hicieron acompañar por un selecto maridaje, elegido por la doctora Cristina Pino, enóloga de Bodegas de Santo Tomas, que comprendía delicias locales como Sauvignon Blanc, Grenache, Merlot y un Duetto Tempranillo-Cabernet Sauvignon.

Sunset Monalisa ha sido premiada en diversa ocasiones, por su ambiente, ubicación y propuesta gastronómica que se complementa con la mixología de autor.

Foto: Sunset Monalisa

En 2014, Sunset Monalisa fue considerado como uno de los 5 restaurantes más increíbles del mundo por The Express Tribune; ingresó a la Guía Gastronómica de México como uno de los 200 Mejores restaurantes en 2021, según Culinaria Mexicana; cuenta con la insignia “Best of the Best” 2021 y 2022 por Traveller’s Choice y de acuerdo con CNN Travel, es uno de los restaurantes más románticos del mundo.

