No sabemos si será por el algoritmo de Instagram, o bien por azares del destino que llegamos al canal de Instagram de “Domando la Parrilla” en una noche donde sin duda, el apetito ganaba y ahí conocimos Adrián Reyes, ese espíritu afable y apasionado por todas las formas del arte de “quemar grasa”, por supuesto, sobre el fuego.

Aquí el mensaje de Adrián Reyes de “Domando la Parrilla”, para los amigos de Forbes y los amantes de la comida

Así es que un poco atrapados por su carácter y lo sabroso de sus recetas, Forbes dialogó en exclusiva con Adrián Reyes (40), desde su estancia en San Carlos, Sonora, donde se disponía a pasar un descanso con su esposa Paola y su hijo de 20 años, Adrián Gabriel, artífice indirecto de la suerte de encontrarnos con este gran asador y showman de las redes sociales, en tiempos pandémicos.

Forbes Life: -Encantado de conocerte y cuéntanos ¿cómo fue que llegaste a transformarte en un influencer del buen comer y las artes sibaritas de la comida?

Adrián Reyes: -La verdad fíjate que es muy curioso cómo se dio todo, porque soy ingeniero en sistemas. La carrera no la he ejercido ni un segundo porque si bien me gusta la tecnología y fue un buen inicio, la historia frente a la cámara no comienza allí.

-Antes que eso soy cantante y actor, estuve en Televisa desde 1999, donde hice una obra de teatro, incluso hicimos un disco con banda producido por Mario Pupparo (productor musical argentino) que es el autor de ‘Amor a la Mexicana’ de Thalía. Hice muchas cosas, pero tuve un hijo a temprana edad (21 años) y luego de poner las cosas en la balanza, decidí regresarme para estar cerca de él, en vez de las giras y las presentaciones.

FL: -Clara está tu condición histriónica, pero cómo llegaste a ponerte detrás de una parrilla para que luego se transforme en tu modo de vida.

AR: -A mi siempre me gustó desde niño cocinar, íbamos con mi padre de caza y pesca, y el siempre cocinaba lo que sacaba, o venado, jabalí, pescado, todo siempre acababa en la parrilla. El me enseñaba cómo sacar los cortes, por lo tanto es algo que traigo arraigado, y aprovechando esos conocimientos, luego de unas experiencias gastronómicas fallidas (N. de la R. no porque se le haya ‘quemado el asado’ sino que lo agarro la gripe H1N1 con un negocio de pollo y alitas), comenzaron a surgir los videos de cocineros en redes sociales entonces quise hacer una mezcla de aquello, pero con mi gusto por la actuación y el canto, y ahí salió el personaje de “Domando la Parrilla con Adrián Reyes”.

“Domando la Parrilla con Adrián Reyes”.

-Soy un aficionado empedernido a la parrilla, al buen comer, y al bienestar. Esto esta hecho desde la pasión y por eso a la gente le ha gustado y hemos llegado a una gran cantidad de seguidores tanto en Instagram, como en YouTube y casi 400,000 en Tik Tok. Hemos tratado de ponerle un poco de diversión, y a la vez aprovechar a contarle a la gente lo que soy y también poder llevarse unos tips o una receta.

FL: -Y fue evolucionando patrocinadores, y ahora hasta un foodtruck. Cuéntanos de eso.

AR: -Los varios patrocinadores fueron llegando, tengo los principales de carne de res, de cerdo y también una cerveza muy conocida. En la actualidad estoy dedicado completamente a “Domando la Parrilla con Adrián Reyes”, y al programa le hemos agregado un correlato real con un foodtruck que se llama “Ruta del Fuego”, con el cual hacemos exhibiciones o talleres de asado, para lo cual nos contratan, donde la gente vive la experiencia de estar alrededor de la lumbre, los asadores, en definitiva de estar cerca de la pasión por el asado. Les enseñamos a hacer desde entradas hasta postres a la parrilla, obviamente pasando por platos fuertes.

Uno de los platillos fuertes de Domando la Parrilla con Adrián Reyes, brisket de Rancho el 17, cubierto en oro de 24 kilates, estreno de hace unas horas por todas sus redes sociales.

El destino lo puso una y otra vez frente a la parrilla por eso ahora se encuentra dedicado a full a la difusión de los productos de sus auspiciantes como de sus cursos y experiencias en torno a la parrilla, y además trabaja junto a su esposa Paola “que oficia, de camarógrafa, maquillista y mandamás”.

FL: -Pero te has hecho muy conocido, pero no por los condimentos que echas sobre tus recetas, sino por los verbales, que hacen de cada uno de tus videos un show de la carne… ¿Cómo te diste cuenta que esas cosas gustaban y se fueron transformando en el sello del show?

AR: -Principalmente esto es un show y la pasamos a gusto, a la vez que construimos nuestra comunidad. Y además le damos un aspecto regional por el lenguaje que me caracteriza, poniendo dichos, cosas que a la gente le gusta.

Como por ejemplo…

No te oigo ‘trais’ tenis: “Lo he usado desde niño y lo he sacado en los videos como una expresión de advertencia cuando las personas andan cerca de la parrilla o como decir ‘ay papá’… con cuidado”.

A la licuadora: Al momento de armar una salsa, Reyes manda todo a ese lugar, una y otra vez, como un sampleo televisivo, no importa si realmente sea una eléctrica, o un molcajete.

Luego luego se ve el palo que trae cachora: “La cachora es como una lagartija” y es otro de los muy usados.

“La gente es muy imprevisible, uno hace un video con mucha pasión, y no funciona, y otras veces hay aciertos (sin querer queriendo) y al público le gusta”, dice Reyes sobre el comportamiento de sus seguidores, como el video de la “quesabirria” que ya lleva tres millones de reproducciones.

Pero lo que ha llamado más la atención es su forma de salar: si la internet tiene a Nusret Gökçe, el chef turco conocido como Salt Bae, Mexico y Sonora tienen Adrián Reyes y su tan particular manera de disparar granos desde el ala de su sombrero.

Y se ha tornado tan popular que hasta su sticker de Whatsapp tiene.

Los interesados en conocer al artífice de Domando a la Parrilla, pueden hacerlo en Instagram, Youtube y TikTok.

