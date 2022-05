Los 10 mejores brunch para celebrar este Día de las Madres en CDMX

El Día de las Madres es el momento ideal para salir a celebrar en algún restaurante en donde mamá pueda disfrutar en compañía de la familia, mientras degusta una deliciosa propuesta gastronómica. Qué mejor que hacerlo con un brunch dulce o salado.

El también conocido como desayuno tardío es una propuesta que ha cobrado mayor relevancia alrededor del mundo y, por supuesto, la Ciudad de México no es la excepción. De hecho, es estima que desde 2019 las reservaciones para el brunch han aumentado su popularidad de manera muy importante entre los comensales.

Por esta razón, aquí te compartimos las diez mejores propuestas, en la capital del país, para celebrar este Día de las Madres. Estas son parte del análisis: ‘50 mejores lugares de brunch en México’, el cual elaboró OpenTable, proveedor de reservaciones online de restaurantes.

Mejores lugares para el brunch

1) Parrilla Paraíso en Tlalpan (carnes)

Un concepto inspirado en la Baja y Uruguay, tanto en la propuesta gastronómica como en la alegría de departir y recibir a los invitados.

2) Mandolina en Polanco/Nueva Anzures (internacional)

Su propuesta se compone por cocina contemporánea con una cuidadosa selección inspirada en platillos Mediterráneos.

3) Sonia en Juárez/Cuauhtémoc (internacional)

En el corazón de la colonia Juárez su cocina busca recordar con nostalgia los sabores de casa y los recuerdos de las comidas en familia. View this post on Instagram A post shared by Lardo Mexico (@lardomexico)

4) Lardo en Condesa/Roma (mediterránea)

Su propuesta de menú está pensada para compartir la comida al centro de la mesa, además de contar con una cuidadosa selección de vinos.

5) Lago en Polanco/Nueva Anzures (de la granja a la mesa)

Este es un concepto de mercado de pesca sostenible que busca llevar la granja a la mesa para, con el tiempo, contribuir a rediseñar la cadena de alimentación.

6) Casa Portuguesa en Polanco/Nueva Anzures (portuguesa)

En el corazón de Polanco, en Ciudad de México se comparte la cocina y la cultura lusitana a través de los ingredientes y una propuesta gastronómica que cautivará el paladar de los comensales este Día de las Madres. View this post on Instagram A post shared by Casa Portuguesa (@casa_portuguesa)

7) Cuina en Condesa/Roma (comfort food)

Es una propuesta que integra la innovación culinaria con otros conceptos como: Academy, Bakery, Restaurant & Events, pero la buena comida es lo que siempre sobresale.

8) Arango en Tabacalera (mexicana contemporánea)

El chef poblano Alejandro Cuatepotzo es el creador de este concepto de cocina de raíces, en el cual se conjugan sabores e ingredientes emblemáticos de distintas regiones del país.

9) Saks Polanco en Polanco/Nueva Anzures (internacional)

Fue creado en 1985 con la idea de ofrecer comida sana y un servicio amigable en una atmósfera agradable e informal.

10) Aida en Santa Fe/Bosques (mexicana)

Ofrece una carta con personalidad propia que reinventa lo clásico de la comida mexicana, al mismo tiempo conserva los sabores tradicionales de la cocina casera.

Cualquiera de estas propuestas serán ideales para disfrutar de un exquisito brunch este Día de las Madres en la Ciudad de México.

