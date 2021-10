Celebra el Día Internacional del Gin & Tonic con estos cocteles

El mundo de la coctelería está de fiesta. Este 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Gin & Tonic, una bebida emblemática que aún goza de gran popularidad por su singular sabor y la manera en la que se ha reinterpretado en los últimos años.

El Gin & Tonic ofrece frescura en cada sorbo. Aunque su combinación más pura radica en ginebra, agua tónica y hielo, su preparación se ha revolucionado al incluir otros elementos y sabores que hacen aún más llamativa su presentación.

Es momento de celebrar al Gin Tonic o Gin & Tonic, como suele ser llamado en distintos países, con las cuatro distintas opciones de recetas que comparten los mixólogos Michel Guzmán y Samuel Bravo del equipo de Terraza Cha Cha Chá utilizando Tanqueray.

Las fáciles recetas podrán replicarse en casa sin problema. Cada una combina la frescura y la versatilidad de la ginebra que se mezcla con otros elementos como frutos cítricos, tiernas y especies, sin dejar de lado el ingrediente clásico: el agua quina ¿Qué esperas para prepararlos?

Tanqueray & Tonic : el perfect serve

Foto: Cortesía Tanqueray.

Ingredientes:

40 ml Tanqueray Nº 10

60 ml agua quina

Garnish de toronja

Cubo de hielo

Copa: Globo

Instrucciones:

Enfriar la copa globo con hielo, sacando el exceso de agua

Aromatizar la copa con una rodaja de toronja y dejar dentro de la copa

Agregar un cubo de hielo

Agregar Tanqueray Ten

Top con agua quina

¿Qué dicen los mixólogos?

“El coctel perfecto. Tanqueray & Tonic. No necesitas nada más. En este caso menos, es más, y es un resultado muy refrescante. Esto se recomienda maridar con un corte de carne a la plancha, pero nada tan grasoso. Queda perfecto con entradas como guacamole con un corte de carne y ensalada.”

Chill & Tonic : Tanqueray Nº 10 infusionado con flores relajantes

Foto: Cortesía Tanqueray.

Ingredientes:

40 ml de Tanqueray Nº 10 infusionado con flores relajantes

10 ml Vermut blanco

60 ml agua quina

5 gm flores relajantes (manzanilla, lavanda y azafrán)

Cubo de hielo

1 twist de limón verde

Copa: Old fashioned

Instrucciones:

Vaciar el Tanqueray en un recipiente, agregando los 5g de flores

Dejar reposar e infusionar de 3 a 5 minutos

Colar en copa old fashioned con el cubo de hielo

Agregar 10 ml de vermut

Revolver

Agregar agua quina

Garnish con twist de limón verde y flores de manzanilla

¿Qué dicen los mixólogos?

“Aunque parece complejo, este twist del gin & tonic es un cóctel simple, que se puede disfrutar durante toda la tarde. Tiene notas herbales, frescas y cítricas, y las burbujas del agua quina se mantienen activas gracias al uso del vaso old fashioned. Si vas a maridar un plato con este cóctel, sería mejor con productos de mar no tan condimentados para no llegar a apagar la ginebra.”

Basílica & Tonic: Tanqueray Nº 10 con albahaca, limón amarillo y cardamomo

Foto: Cortesía Tanqueray.

Ingredientes:

40 ml de Tanqueray Nº 10

5g albahaca (5 hojas)

5g cardamomo (3 pizcas)

60 ml agua quina

Cubo de hielo

1 rodaja de limón amarillo

Copa: Globo

Instrucciones:

Enfriar la copa globo con hielo, sacando el exceso de agua

Aromatizar la copa con una rodaja de limón amarillo y dejar en el vaso

Activar las hojas de albahaca con un golpe y agregar a la copa

Agregar pizcas de cardamomo

Agregar cubo de hielo

Agregar Tanqueray No 10

Top con agua quina

¿Qué dicen los mixólogos?

“No hay nada más refrescante que este cóctel, ideal para disfrutar el domingo por la mañana con el brunch. Notas herbales, frescas y cítricas por el limón amarilla balanceado con lo dulce de la albahaca. Si quieres acompañar este cóctel con un platillo, sería mejor con un filete de pescado.”

4. Pasión & Tonic: Tanqueray No 10 con puré de maracuyá, frambuesa, mandarina y cardamomo

Foto: Cortesía Tanqueray.

Ingredientes:

40 ml de Tanqueray Nº 10

25 ml pulpa de maracuyá

5 frambuesas

1/2 mandarina o naranja en supremas (depende de la temporada)

2g cardamomo

60 ml agua quina

Cubo de hielo

Copa: Globo

Instrucciones:

Enfriar la copa globo con hielo, sacando el exceso de agua

Agregar media naranja / mandarina en supremas (con cáscara)

Agregar frambuesas

Agregar pizcas de cardamomo

Macerar todos los ingredientes en la copa

Agregar pulpa de maracuyá

Agregar Tanqueray No 10

Agregar cubo de hielo

Top con agua quina

Revolver

¿Qué dicen los mixólogos?

“Este coctel es tropical, con notas cítricas dulces. El maracuyá suele agregar un toque dulce, por lo cual es un cóctel ideal para tomar antes de salir o servir como cóctel de bienvenida si eres anfitrión de una fiesta”

Ya sea en la receta tradicional o alguna de las anteriores, no dudes de celebrar el Día Internacional del Gin & Tonic de manera responsable.

