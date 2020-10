Te presentamos a los Best New Chefs de Food & Wine en español

View this post on Instagram

Best New Chefs es una franquicia que nació para señalar a una generación de cocineras y cocineros que están empujando los límites, pensando fuera de la caja y haciendo las cosas excepcionalmente bien. En 2020, cuando pensar fuera de la caja es una cuestión de supervivencia para los negocios relacionados a la hospitalidad, embarcarnos en su búsqueda no pudo ser más emocionante (y retador). Significó replantear nuestros paradigmas, cuestionar y redefinir nuestros parámetros. ¿Qué es lo que hace reseñable y recomendable a una experiencia hoy? Encontramos respuestas en un grupo ecléctico que, primero con su comida y luego con sus historias, nos dio un par de lecciones sobre resiliencia, compromiso y determinación. Esta es una generación que mira a la cocina desde una perspectiva más democrática, más aterrizada, menos atada al capricho y las exigencias del fine dining y más anclada en la antigua noción de que cocinar es compartir, es darse, es restaurar al otro.