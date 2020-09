Limantour gana el Best International High Volume Cocktail Bar

Limantour, el mejor bar de México suma otro importante reconocimiento a su trabajo. El bar logró obtener el reconocimiento dentro de los Spirited Awards 2020 como el Best International High Volume Cocktail Bar del mundo.

Los premios organizados por Tales of the Cocktail premian año con año a lo mejor de la industria, donde Limantour ha destacado por el trabajo que realiza frente y detrás de la barra con los mejores cocteles de México acompañados de una atención incomparable.

Profesionales de todo el mundo expertos en el gremio son los encargados de valorar y premiar a los participantes de distintos países.

El mejor bar de México ofrece una atención completa frente y detrás de la barra. Foto: Cortesía Limantour.

Limantour logró el reconocimiento por su capacidad por servir muchos tragos de una amplia variedad de estilos de cócteles. La dedicación de su equipo de trabajo bajo presión, la calidez en el servicio con grupos grandes y el excelente nivel de sus preparaciones con una capacidad mínima de 75 personas resaltó ante sus oponentes.

Más allá de sus reconocidos tragos, el equipo del bar se ha caracterizado por brindar atención especial a todos sus visitantes. Lo anterior le ha valido este y otros importantes reconocimientos que se suman a la trayectoria de Limantour.

“En estos tiempos difíciles, recibir este reconocimiento tiene un significado aún más relevante, nos demuestra que vale la pena seguir trabajando por lo que nos apasiona y lo importante que es mirar al frente con buena actitud y mucha esperanza”, comentó José Luis León, director de bares en RitualH.

El bar de la Ciudad de México fue el ganador de la categoría conformada por cuatro establecimientos de distintos países.

Recordemos que el bar tiene el puesto número 10 entre los 50 Best Bars, además del Best International Bar Team y una nominación de su director de bares, José Luis León en la categoría de International Bartender of the Year.

