Dos bares mexicanos destacan dentro de los cien más relevantes del mundo por The World’s 50 Best Bars. Hanky Panky reaparece en la lista por cuarto año consecutivo, mientras que Baltra hace su introducción a esta reconocida lista que destaca a lo mejor de la industria alrededor del mundo.

Desde 2009, 50 Best comparte el ranking de los mejores bares, y a partir de 2017, ha extendido su reconocimiento a una centena de bares elegidos a través de las votaciones de más de 500 expertos y profesionales alrededor de todo el mundo.

También puedes leer: Así se han renovado los mejores bares de México en medio de la pandemia

Baltra Bar se suma a la lista de los mejores cien bares en el puesto 72 de la lista. Foto: Cortesía Baltra Bar.

Este listado es una de las máximas referencias sobre los destinos más atractivos para disfrutar la coctelería de alto nivel, donde México ha destacado año con año por el profesionalismo de los representantes al frente y detrás de la barra.

Baltra, ubicado en el corazón de la colonia Condesa, se posicionó en el lugar 72 de la lista, mientras que Hanky Panky, el primer speakeasy de la Ciudad de México, escaló del lugar 65 del año pasado al 59 en esta edición.

El reconocimiento llega después de meses complicados para la industria que se tuvo que adaptar para permanecer vigente. En el caso de Hanky Panky se optó por entregar tragos a domicilio. Foto: Cortesía Hanky Panky.



Ambos establecimientos reúnen lo mejor en coctelería. En estos meses han logrado permanecer vigentes adaptándose a los cambios que trajo la pandemia. Innovando servicio de delivery de cócteles, así como creaciones de pop-up. En el caso de Hanky Panky, los bares no bajaron la guardia para así poder mantenerse a flote.

Tanto Baltra como Hanky Panky se convierten en los spots obligados para los amantes de la coctelería que buscan excelencia en las preparaciones, además de un lugar donde la atención al cliente es una prioridad.

Los mejores cócteles y atención de primera hacen de estos bares los spots obligados a visitar en la Ciudad de México. Foto: Cortesía Hanky Panky.



Los primeros cincuenta puestos aún no son anunciados. The World’s 50 Best Bars ha destacado por reconocer a lo mejor de la industria a través de los años alrededor del mundo.

Te puede interesar: Top 8: Cervezas artesanales de temporada para disfrutar en otoño

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí