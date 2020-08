Los mejores bares de México se han renovado en medio de la pandemia para mantenerse a flote. Los espacios más importantes de la Ciudad de México, que se colocan en las listas de los más importantes bares a nivel mundial, han optado por sumar nuevas experiencias para retener a su clientela.

La pandemia llegó sorprendiendo a este sector de la industria, afectándolo gravemente cuando el gobierno ordenó cerrar los espacios. Ahora, en la “nueva normalidad”, los bares, además de cumplir con los protocolos sanitarios, han tenido que reinventarse para mantenerse vigentes.

Nuestro país cuenta con dos de los mejores bares alrededor del mundo según el conteo de los World’s Best 50 Best: Limantour, el cual mantiene la décima posición, y Hanky Panky, que a pesar de no estar entre los primeros cincuenta, mantiene el digno puesto 65 de los primeros cien.

Ambos dejan claro que renovarse es un factor clave en esta época. A continuación te contamos las nuevas experiencias que acompañan a estos reconocidos bares que han mostrado su mayor ingenio para persistir en el complicado panorama actual.

Limantour, el mejor brunch con coctelería

El mejor bar de México, Limantour, acertó con los nuevos requerimientos con la más reciente apertura de su remodelado espacio, un proyecto que se gestó antes de la pandemia y que hoy es una realidad.

Según comenta José Luis León, Bar manager del bar, la reapertura de este remodelado espacio llegó justo con la de los establecimientos. Limantour se adapta así a los nuevos requerimientos que ofrecen a los clientes la seguridad y la confianza, al estar en un espacio abierto donde fluye el aire y es más luminoso.

Como una alternativa para contrarrestar el nuevo horario establecido por el gobierno para el cierre de bares, Limantour concretó la inquietud que sus socios tenían tiempo atrás: ofrecer un espacio que cuente con la apertura del establecimiento más temprano de lo habitual.

Este nuevo horario viene acompañado de una nueva experiencia, donde el café de calidad y una opción gastronómica nunca antes vista, se conjugan dentro del bar número diez de todo el mundo. Para consolidarlo, el bar utilizó el talento del Chef Oswaldo Oliva, del restaurante Alelí y Lorea, con la intención de crear un menú ideal para un buen brunch, dejando de lado el cliché de los desayunos convencionales, y así ofrecer una experiencia gastronómica de calidad.

“La intención es ofrecer un menú simple, pero con el nivel de platillos ricos y reconfortantes con el toque gourmet jugando con lo que tenemos”, comentó José Luis León. Cuenta también con un menú que podrás disfrutar con una taza de café de calidad, y pasadas las horas con un trago insignia del bar.

Toast dulces con ricotta y mermelada del día, otros salados con huevo, aguacate y hoja santa, o uno de trucha ahumada con jocoque; paninis de salami, un sándwich BBQ o un grill cheese; un delicioso tamal con chicharrón, son solo algunas de las opciones ya disponibles. Si tu intención es llegar más tarde, el menú se renueva con otros platillos ideales para acompañar libremente con tragos.

Si aún no te animas a salir de casa, Limantour continúa ofreciendo su servicio para llevar, donde ha embotellado sus cocteles más emblemáticos para llevarlos directamente a la puerta de tu hogar. Esta opción continuará disponible y evolucionará según el paso del tiempo con las nuevas condiciones a raíz de la pandemia.

Hanky Panky crea el pop up ideal para escapar de la cuarentena

Por su parte, el otro reconocido bar de la Ciudad de México, Hanky Panky, ha creado el lugar indicado para reformar nuestra vida social siguiendo todas las medidas de seguridad. ‘Summer Pop- Up’, como su nombre lo indica, es un bar itinerante ubicado en una terraza en el corazón de la colonia Roma.

El lugar está adaptado como un verdadero oasis tropical, donde por dos meses, ofrecerá las mejores experiencias de coctelería con los reconocidos bartenders y una oferta gastronómica de parrilla de mar, a cargo del chef Maycoll Calderón.

Este espacio al aire libre es una excelente opción para disfrutar del verano. ‘Summer Pop- up’, brinda una experiencia única, segura y exclusiva para sus visitantes. Para acceder a la privada localización se deberá reservar previamente, donde se te indicarán los cuidados que debes tener al visitar en el lugar.

Déjate sumergir por una selva en medio de la ciudad, en un exclusivo lugar disponible solo para 40 personas. De esta manera Hanky Panky, uno de los mejores speakeasy de México, contribuye con un concepto que continúa brindado la experiencia de la mejor hospitalidad en momentos donde el distanciamiento social es esencial.

