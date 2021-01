Oxte: una historia de amor a la mexicana con Estrella Michelin

Cuando los chefs mexicanos Enrique Casarrubias y Monserrat Estrada se dieron la oportunidad de trabajar juntos, todo comenzó a fluir con mayor naturalidad en Oxte a pesar de los desafíos. Ahora el restaurante, situado en uno de los barrios más emblemáticos de París, cuenta con una Estrella Michelin.

Con una ya notable trayectoria en la Ciudad de la Luz, Casarrubias abrió Oxte en el 2018, un par de años después de haber ganado el premio Gault & Millau y ser reconocido como “joven promesa de la gastronomía” en la capital francesa.

Como su esposa y colega, Estrada apoyó a Casarrubias con diferentes ideas para el proyecto. Cuando supo que el chef quería rendir homenaje a sus padres de alguna manera, se le ocurrió fusionar el nombre de los lugares donde ellos nacieron. Así surgió la palabra Oxte. El diseño del restaurante, inspirado en la obra de Luis Barragán, también fue iniciativa suya.

Foto. Restaurant OXTE

Sin embargo, Estrada continuó trabajando en La Grande Epicerie Paris, Rive Droite. Aunque los chefs se conocieron cuando estudiaban gastronomía en México y se reencontraron en Francia, la vida los había llevado por caminos diferentes, asumieron retos laborales distintos, hasta que llegó el momento de replantear el rumbo.

Trabajo en equipo

“Un día me llama el contador y me dice que las cosas no van bien, que los gastos se habían acumulado y que de seguir así tendríamos que cerrar el restaurante. Eran tiempos complicados por la huelga de transportistas. Al enterarse, [Monserrat] me propone sumarse al equipo y encontrar alternativas juntos”, nos comentó en entrevista el chef Casarrubias.

Recordó que la semana que la chef Estrada se incorporó a Oxte, el número de clientes comenzó a crecer. Fue un cambio interesante, siempre buscando ser profesionales en todos los aspectos y trabajando con pasión todos los días.

“Lo primordial es que nos tenemos respeto, eso nos ha permitido adaptarnos a trabajar en equipo. Al principio no fue fácil, porque nuestro bagaje es distinto. Lo importante es que hemos logrado conciliar las ideas. Hay amor”, expresó la chef nacida en Guerrero, especialista en repostería que formó parte del tres estrellas Michelin Le Maurice y el histórico La Tour d´Argent.

“Lo primordial es que nos tenemos respeto, eso nos ha permitido adaptarnos a trabajar en equipo”. Chef Monserrat Estrada.

La de Oxte, es una cocina de sentimientos, de recuerdos; es una cocina contemporánea que expresa el auténtico afecto y orgullo que sienten ambos chefs por sus raíces mexicanas y el respeto que le tienen a la escuela francesa. “Es la conjunción de dos cocinas de las que estamos enamorados y que son Patrimonio de la Humanidad”, subrayó Casarrubias.

Ceviche Acapulco. Foto. Restaurant OXTE

La pareja de chefs expresa la gratitud de contar con el grupo de profesionales que forman la familia Oxte, y el ánimo de “encontrar frutos en las adversidades” como siempre lo han hecho.

