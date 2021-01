La capital de Yucatán pone la mesa para conquistar los paladares con una cocina rica en historia, ingenio y calidad. A través de sus propuestas y resiliencia, los exponentes de escena gastronómica local hacen frente a la adversidad y afianzan el estatus de Mérida como destino gourmet.

Desde octubre de 2019, Mérida forma parte de la Red de Ciudades Creativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Fue designada como “Capital creativa” en el ámbito de la Gastronomía por centrar su desarrollo en la cultura, de la cual el patrimonio alimentario es un componente vital.

La creatividad encuentra eco en los alrededores de Mérida. Foto: Chablé Resort Yucatán.

El poder de la cultura y la creatividad se manifiesta en una oferta diversa en la que convergen tradiciones ancestrales mayas y aquellas surgidas del mestizaje; recuerdos, hallazgos y matices cosmopolitas.

Te presentamos los lugares que inspiran a descubrir el rostro más gourmet de la blanca Mérida, y constatar el espíritu que los ha mantenido en pie a pesar de los desafíos impuestos por la pandemia.

Néctar

El restaurante que abrió hace 15 años el chef Roberto Solís, se ha consolidado como una parada esencial. Su propuesta rinde homenaje a la península e ingredientes endémicos y es un ejemplo fiel de la creatividad y evolución de la cocina de Yucatán.

Foto. Néctar.

Ubicación: Av. Andrés García Lavín 334, San Antonio Cucul.

Huniik

El chef Solís y su equipo han creado una cocina yucateca tan contemporánea como personal para este nuevo spot con espacio limitado para 16 comensales. El concepto establece un diálogo con la arquitectura e interiores diseñados por el artista cubano Jorge Pardo, socio de este proyecto.

Foto. Huniik.

Ubicación: Parque Santa Ana.

K´u´uk

Su cocina ha sido aplaudida por conjugar con audacia técnicas de antaño como el emblemático pibil, con técnicas de vanguardia. En el restaurante insignia del chef Pedro Evia, cada plato es personal e intenta contar una historia propia.

Ubicación: Avenida Rómulo Rozo 488, frente al monumento a la patria.

Manjar Blanco

La maestra cocinera Miriam Peraza, incansable promotora de la gastronomía yucateca tradicional, es propietaria de este punto de encuentro con el carácter poderoso de la cochinita pibil y platillos que revelan una cocina que se encuentra más viva que nunca.

Foto. Manjar Blanco

Ubicación: Calle 47 496, Zona Paseo Montejo, Mérida.

Micaela Mar y Leña

Dicen las Memoria de la Nana Micaela que: “Cuando comes un platillo hecho con el corazón, no solo llenan el estómago, también el alma”. La cocina liderada por el chef Vidal Elias Murillo, está hecha de relatos.

Foto. Micaela Mar y Leña

Ubicación: Calle 47 458, Centro.

Así, este es un destino gourmet que abre el apetito para vivir experiencias memorables con las medidas sanitarias que amerita el contexto. De ahí a la importancia de reservar con antelación y tomar en cuenta que los establecimientos operan en horarios limitados.

En Mérida se han establecido protocolos de bioseguridad avalados con el sello Safe Travels del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

