Saber qué tipo de alimentación es más recomendable y qué alimentos incluyen esta para mantener más controlados nuestros días de confinamiento y no subir de peso durante esta época a raíz del Coronavirus (Covid-2019), es indispensable. Es por eso que traemos para ti las recomendaciones acerca de alimentación que un especialista compartió. En entrevista para Forbes Life, Raquel Pérez de León, Nutrióloga con especialidad en nutrición deportiva, nos recomienda qué alimentos son los que nos ayudarán a sobrellevar de mejor manera nuestra estilo de vida en estos tiempos de contingencia.

Un primer aspecto para tomar en cuenta es la capacidad que desarrollemos para organizar las compras, “la idea es salir lo menos posible al supermercado, tenemos que contar con una lista previamente realizada en cuanto a lo que se necesita, esta debe incluir frutas y verduras frescas”, comentó la nutrióloga. Hay que revisar bien las fechas de caducidad y no olvidarte de tus snacks saludables sobre todo si hay niños en casa.

Alimentación: La recomendación

La alimentación que debemos tener aunque estemos en casa debe partir de una rutina diaria saludable, establecer horarios fijos para llevar a cabo las comidas del día lo más parecida a la dieta habitual. Es recomendable realizar las comidas cada 3 – 4 horas, por ejemplo: desayunar a las 8:00, tomar una colación a las 11:00, comida a las 14:00, colación a las 18:00 y cenar 20:30. Es importante destacar que pasar varias horas sin comer, provoca más hambre y esto se vuelve un círculo vicioso.

“Normalmente comemos lo que es más práctico de transportar y más rápido de preparar”, apunta De León, sin embargo, ella recomienda que “este es un buen momento para crear alternativas adecuadas y variadas, aprovechar que estás en casa para aprender nuevas recetas y darle variedad a tu alimentación, también es buen momento para integrar colaboradores a la tarea de preparar la comida”.

Ahora, qué alimentos conviene seleccionar para fortalecer el sistema inmune de tu familia, es importante dividir tu plato en tres. La mitad del plato debe ser a base de vegetales. Pueden ser verduras crudas o a la plancha, y aderezar siempre con aceite de oliva o alguna vinagreta no cremosa. ¼ de plato que sea de proteínas de alta calidad (carne, pollo o pescado), y el otro ¼ del plato se recomienda que incluya algún hidrato de carbono saludable, por ejemplo: una tortilla o una rebanada de pan integral, frijoles, habas o lentejas.

Una de las vitaminas que debemos consumir durante esta contingencia es la vitamina C, no es un hecho que por consumirla no nos enfermaremos, pero esta vitamina participa en la síntesis de una proteína llamada colágeno, que forma parte de la estructura de nuestros tejidos. El colágeno es la proteína más abundante en piel, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos. Por lo tanto, si nuestro sistema respiratorio está fuerte, cuando un virus o bacteria lo ataque, podrá responder de una mejor manera.

Alimentos que hay que controlar durante la contingencia

Los alimentos que suelen ser muy comunes dentro de la dieta del mexicano son principalmente los azúcares, pues son los que nos hacen subir de peso, además son adictivos y nos dan saciedad, como las galletas, pan de dulce, bebidas azucaradas como refrescos, jugos y aguas de sabor, dulces y postres. Mantén tu peso bajo control, la alimentación diaria durante estos días también radica en no abusar de los alimentos ricos en hidratos de carbono, como arroz, pastas, pan, tamales, etc… Lo complicado es que cuando estamos en casa, podemos llegar a comer por aburrimiento, pero lo mejor es no tenerlos en la alacena para evitar caer en tentaciones.

Alimentos para controlar los antojos

Los alimentos que pueden sustituir un antojo alto en calorías son: el chocolate amargo, que sea de 70% cacao o más, entre más cacao, menos azúcar. Otra opción son los arándanos o pasas deshidratadas combinadas con almendras o cacahuates o un vaso de gelatina de agua. Intégralos a tu alimentación, verás que funcionan.

La equinácea, es una planta que nos ayuda a reforzar nuestras defensas y es una de las más utilizadas para combatir alergias y gripes. Sin embargo, siempre antes de tomar algún suplemento debes consultarlo con tu médico de cabecera, sobre todo si padeces alguna enfermedad o tomas medicamentos.

Es normal que en estos momentos se presenten sentimientos de ansiedad por el resguardo y dentro de este contexto los alimentos que favorecen su control son los crujientes como las jícamas o pepinos con limón y chile, palomitas naturales, chicharrones de cerdo, cacahuates enchilados o salados, nueces y almendras.

Alimentos e hidratación

Como parte de la buena alimentación es importante además cuidar nuestra hidratación en esta contingencia, consumir de 2 a 3 litros de agua natural distribuidos a lo largo de todo el día. Una manera de ver si estamos bien hidratados es observar el color de la orina, siempre debe ser amarillo claro. Si es transparente es que ya te pasaste, y si es muy oscuro es que te falta tomar más agua.

De igual manera hay que mantenerse activo, el ejercicio ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. La recomendación es hacer al menos 30 minutos de ejercicio al día. Si no eres físicamente activo, es el momento de crearte este nuevo hábito. Hay muchas actividades que puedes hacer sin ir a un gimnasio, por ejemplo: bailar, brincar la cuerda, ejercicios de fuerza con mancuernas y ligas, o puedes buscar videos de cardio en internet.

Por último, el descansar adecuadamente y cuidar nuestra salud mental evitando estrés, también disminuye nuestras defensas, otra razón para hacer ejercicios y liberarnos de situaciones que nos causan preocupación. También la meditación puede ser muy buena opción. Ahora ya lo sabes, la alimentación que puedes considerar para estos días y el estilo de vida que hay que adoptar para no salir con kilos de más.

