Realizar desde casa rutinas de entrenamiento funcional es menos difícil de lo que parece. Esto puede tener muchos beneficios, no sólo para tu condición física, sino también para liberar el estrés que puede provocar pasar tanto tiempo en el hogar debido a las medidas de aislamiento social tomadas para prevenir contagios del coronavirus (Covid-19).

Con el paso de los días han ido surgiendo numerosas iniciativas por parte de distintos gimnasios, e incluso marcas deportivas que están ofreciendo clases en línea, pero para los que no queremos apps, ni tenemos a veces tiempo para conectarnos a una clase, también hay opciones, y conocer algunas rutinas de entrenamiento funcional que podrás aplicar cuando puedas desde tu casa, no estará de más.

Jovan Blancas, coach de ‘Club Mundet’, te da algunas rutinas de entrenamiento funcional que puedes hacer diario desde casa, lo único que vas a necesitar será el peso de tu cuerpo y un tapete de entrenamiento para evitar lastimarte codos, rodillas, o alguna otra parte del cuerpo. Jovan comentó para Forbes Life que no hay que olvidar las rutinas ‘básicas-efectivas’, las que no requieren de aparatos especiales para poderlas ejecutar, y en estos tiempos podemos aprovecharlas al máximo.

Para comenzar

Sentadilla-Salto:

-Con las yemas de los dedos tocarás los tobillos por la parte de afuera, harás media sentadilla seguida de un salto con potencia hacia arriba. Harás tres series de 40 repeticiones cada una.

Para crear resistencia

Plancha alta:

-Estas consisten en poner las palmas en el piso, alinearlas a los hombros, y sostener la posición de 30 segundos a 3 minutos.

Plancha baja:

-Dobla los brazos un poco, apoya los codos y las palmas en el piso, ahí los codos van alineados con los hombros para mantener una línea recta. Eso ayudará a mantener fuerza y definición en el abdomen, puedes sostener la posición de 30 segundos a 3 minutos.

Para finalizar

Para trabajar la parte superior del cuerpo se pueden hacer ‘Push-ups diamante’, o también conocidas como ‘Lagartijas tipo diamante’.

-Te pondrás en la posición de ‘lagartija’ que ya conocemos, juntarás las manos para que formen un diamante, posteriormente bajarás hasta donde tu resistencia lo permita. La idea es lograr estar lo más cercano al piso. Una serie de 10 repeticiones te ayudará a ejercitar el pecho y fortalecer los tríceps.

Jovan aseguró que “si bien con el entrenamiento funcional existe menos riesgo de tener alguna lesión, por no utilizar peso, o elementos externos, es importante cuidar la postura del cuerpo para no lastimar las articulaciones”. Para las sentadillas siempre hay que “tomar en cuenta la posición de las rodillas, para no sobrepasar las puntas de los pies cuando nos agachemos, y en las lagartijas, verificar que sean correctas las flexiones y la apertura de los brazos”.

