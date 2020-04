Guía Zen: Meditación para enfrentar los momentos de crisis

Durante las últimas semanas hemos adoptado un estilo de vida que nos remite al confinamiento, a la sana distancia, a permanecer en casa para prevenir y mantenernos a salvo a raíz del coronavirus (COVID-19). Y la pregunta surge: ¿Cómo sobrellevar nuestro día a día de la manera más equilibrada emocionalmente hablando?

Ana Paula Domínguez, Fundadora y Presidente del Instituto Mexicano de Yoga, compartió para Forbes Life una rutina zen para aplicar en tu día a día en estos momentos de adversidad.

No te quejes y logra equilibrio

Si bien nuestro estilo de vida muchas veces es formulado y parte de un estrés cotidiano del que muchas veces nos quejamos porque no nos da tiempo de nada, porque no estamos con los nuestros, o porque no dedicamos tiempo suficiente a lo que queremos, entonces ahora resulta importante dar un giro al círculo de lo negativo y dedicar un espacio que “podemos aprovechar para aprender a relacionarnos de mejor manera con nosotros mismos y con los demás, es el momento en el que la idea es que encuentres la forma de lograr un equilibrio emocional y físico”, precisó Ana Paula Domínguez.

Zen al despertar

Ana Pula comenta que “en estos tiempos de crisis, de contingencia, son muy importantes los rituales, las actividades que podemos hacer en el día a día, que muchas veces los perdimos, los dejamos de hacer o simplemente nunca los hicimos”. La intención es incorporar que esta ocasión “la adversidad nos obliga a estar con nosotros”. ¿Pero, qué quiere decir esto?, simple, ahora tenemos más tiempo para empezar el día de otra manera.

¿Qué hacer al despertar para encontrar el equilibrio?

1. No saltes de la cama corriendo. Al levantarte es importante que te observes, que te des un momento para ver cómo está tu mente, y no caigas de inmediato en querer conocer lo que las noticias dicen, porque lo que vivimos “es un momento de incertidumbre que no podemos controlar, la realidad es que las noticias nos abruman, y cada vez son una peor que la otra”, apuntó Domínguez. Este primer paso ayudará a no caer en esa ansiedad.

2.Comienza haciendo tres respiraciones profundas, escucha a tu cuerpo, identifica las emociones, ponle nombre a lo que sientes. Después comienza agradeciendo, es importante que en los momentos de crisis, centres un agradecimiento a lo que tienes. Piensa en tres cosas que puedes agradecer hoy. “Hay que pensar en la gratitud, en lo que tenemos el día de hoy, ponte a pensar en lo que tienes: familia, salud, hijos, etc… Conéctate por las mañanas con la gratitud”, apunta Domínguez es una herramienta que te ayudará a entrar a una frecuencia de estímulos positivos para tu mente.

3.Después, Ana Paula recomienda tomar un vaso de agua tibia, ésta la puedes acompañar de algunas gotas de limón. Con esto lo que estás haciendo es activar el metabolismo, comenzará a trabajar tu sistema digestivo.

4.Posteriormente, reserva un momento de meditación, es importante que antes de comenzar con tu día, medites.

Acá te dejamos una meditación con Ana Paula que puedes practicar por las mañanas.

Zen durante el día

Durante el día es importante continuar estimulando el funcionamiento del sistema inmunológico. “Lo más importante es que el sistema inmunológico esté fuerte”, apunta Ana Paula. Si se vive con personas mayores, también invítalas a que adopten el consumo de vitaminas y minerales, el consumo de vitamina c es indispensable, por lo menos un gramo al día, se pueden utilizar vitaminas de cualquier marca, pregunta a tu médico cuáles puedes utilizar.

Durante el día es importante que siempre tengas un plan, horarios en tu agenda, que trates de apegarte a una rutina. Esto evitará que caigas en ansiedad. Se recomienda que cada hora hagas una pausa en lo que estás haciendo, de lo tomes 4 respiraciones profundas y bebas un vaso de agua. Domínguez “recomienda que se desactiven algunas de las notificaciones en tu celular, esto ayudará a controlar un poco más la ansiedad de estar queriendo checar todo lo que ocurre”.

Zen para cerrar el día

“Tienes que dedicar un momento del día para ti, para darte un baño de agua caliente, un momento de buena lectura, un momento de sales minerales en las que puedes meter los pies en una tina con agua y sal”, recomienda Domínguez. Por las noches, antes de dormir, tomar un té de manzanilla, ayudará para que tengas un descanso más profundo. Cerrar con una meditación el día es importante, incluir aroma-terapia a base de lavanda, es otra recomendación para relajar al cuerpo y ayudar a centrar la mente.

