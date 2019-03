El director mexicano Guillermo del Toro tendrá una participación especial en un capítulo de Los Simpson. Así lo dio a conocer el cineasta a través de sus redes sociales acompañando su mensaje con una imagen de cómo lucirá en el clásico color amarillo.

La participación podría ocurrir en el próximo capítulo de Los Simpson. Ello según lo dio a entender Del Toro al acompañar su publicación con la frase ‘Next Week’.

No es la primera vez que el director colabora con Los Simpson. En 2013 cuando se encargó de crear una intro que rindió homenaje al género del terror y la fantasía; en él se pudo observar las influencias del director, así como algunas de las películas que ha dirigido.

En la imagen que compartió se ve la versión de Guillermo Del Toro muy al estilo de Los Simpson, donde su piel se convierte en amarillo. Junto a él se encuentra el personaje de Mr. Burns ¿Qué estará tramando en conjunto con el director?

En el universo de Los Simpson y a lo largo de 30 temporadas varios artistas han tenido un participación especial en los episodios. Es así como la llegada de cada nuevo capítulo trae consigo una sorpresa, y esta no será la excepción.

.@TheSimpsons Take a joyride to the past in Sunday’s new episode! pic.twitter.com/RgYt1SUX21

— Al Jean (@AlJean) February 28, 2019