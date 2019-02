Nuevamente el director Alejandro González Iñárritu hará historia. Después de 72 años del Festival de Cine Cannes, el director será el próximo presidente del jurado, siendo así el primer mexicano en obtener dicho reconocimiento.

Una larga trayectoria en el mundo cinematográfico con películas como ‘Amores Perros’, ’21 Gramos’, ‘Birdman’ y ‘El Renacido’, entre otras, han demostrado su talento, otorgándole premios a su trabajo. El mexicano también destaca por haber sido acreedor a dos premios Oscar en forma consecutiva en la categoría de Mejor Director.

La figura del presiente del jurado en Cannes es de vital importancia para el festival que se realizará el próximo mes de mayo en Francia. La noticia llega en un momento en el que el cine mexicano se ha consolidado. Hace unos días Alfonso Cuarón cosechó tres premios Oscar por su película ‘Roma’.

Et le Festival de #Cannes2019 sera présidé par…

—

The 72nd Festival de Cannes will be presided by… pic.twitter.com/8uSW6Ve7vd

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) February 27, 2019