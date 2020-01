‘House of Dragon’, el spin-off de ‘Game of Thrones’ ya tiene fecha de estreno

Más información sobre ‘House of Dragon’ ha sido revelada. La precuela de la exitosa serie ‘Game of Thrones’ llegará hasta el 2022, así lo aseguró el presidente de programación de la compañía, Casey Bloys.

El proyecto sigue en pie después de la cancelación de una propuesta previa liderada por Jane Goldman, que logró tener un piloto protagonizado por Naomi Watts. ‘House of Dragon’ ha comenzado su camino a la pantalla con la intervención de George R.R. Martin y Ryan Condal en el guión.

Casey Bloys indicó que por el momento esta serie ha tenido prioridad después de las propuestas de expandir el universo de ‘Game of Thrones’ con otras precuelas. Y aunque no hay una fecha exacta, todo apunta a que será en el 2022 cuando se materialice. Los seguidores tendrán que esperar aún más para que esto suceda.

La serie estará basado en el libro de George R.R. Martin, ‘Fire & Blood’. La trama del próximo proyecto de HBO se ubicará 300 años atrás de los acontecimientos de ‘GOT’, centrándose en la historia detrás de la Casa Targaryen. Como su nombre hace referencia, los dragones, las criaturas que sorprendieron en su original, no faltarán.

Y aunque el camino es largo para su consolidación, ‘House of Dragon’ quiere llegar a resanar las grietas de inconformidad que dejó a su paso el final de ‘Game of Thrones’, por el cual muchos de sus seguidores quedaron inconformes y decepcionados.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.

The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm

— Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019