Japón inaugurará un tren bala inspirado en Hello Kitty

Un tren bala inspirado en Hello Kitty iniciará operaciones en Japón el próximo 30 de junio, según informó la empresa West Japan Railway. Conectará a las ciudades de Osaka y Fukuoka, atravesando ciudades importantes de la isla principal del país asiático, entre ellas Hiroshima.

Como es de esperarse, en este tren bala, o shinkansen, el color rosa tendrá un papel estelar … dentro y fuera de los vagones. Y no es para menos, ya que es un elemento distintivo de Hello Kitty. Así mismo, habrá muchos moños y rostros de este personaje en todo el tren.

Los asientos de los vagones tendrán decoraciones inspiradas en Hello Kitty en pisos, ventanas, respaldos y descansabrazos. Por si eso fuera poco, habrá incluso un vagón llamado Hello! Plaza, con una exhibición dedicada al personaje icónico y una tienda de souvenirs. Otro vagón tendrá un área para fotos con una muñeca gigante de Hello Kitty, y antes de llegar a cada estación se escuchará el tema de la muñeca más famosa de Japón.

Este proyecto de West Japan Railway, en el que dos de sus trenes participarán en esta transformación, tiene como objetivo impulsar el turismo en el oeste de Japón. Por tal motivo, en el interior también habrá exposiciones y productos de diferentes regiones de Japón, que cambiarán con el paso del tiempo. Habrá diseños de Hello Kitty intercalados con atractivos de las prefecturas de Japón. Las primeras serán Shimane y Trottori, para posteriormente dar paso a Osaka, Hyogo, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi and Fukuoka.

Si deseas vivir la experiencia Hello Kitty Shinkansen, en este portal de West Japan Railway encontrarás horarios (no hay costo adicional por elegir este tren). Podrás adquirir los boletos por adelantado o incluso el mismo día del viaje (sujeto a disponibilidad).

Se dice que en Japón hay dos cosas que nunca pasarán de moda: Hello Kitty y el tren bala, así que esta combinación es un must durante tu próximo viaje al país asiático.

