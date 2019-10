La barra libre más exclusiva de México alista su apertura

La primera edición del Food & Wine Festival MX está a la vuelta de la esquina —próximo 2 y 3 de noviembre en el Centro Ecuestre Sedena—. Contará con clases impartidas por chefs internacionales y nacionales y más de 40 restaurantes y chefs cocinando (incluidos los Best New Chefs). Pero como el nombre lo indica, también se especializa en vinos y destilados, por lo que no podemos dejar de contarte todas las opciones que podrás degustar durante estos dos días.

Los siguientes pasillos estarán abiertos para los asistentes de acceso General, VIP y Silver.

Agave

Pocos productos nos caracterizan en el mundo como nuestros destilados de agave, por eso habrá un pabellón dedicado a los espirituosos de esta planta, donde podrás encontrar mezcales de agaves silvestres, cultivados (como el agave azul y el espadín) y blends.

Vino Mexicano

La revolución del vino mexicano ha derivado en la apertura y especialización de nuevas bodegas a lo largo del país. Conoce algunas de las propuestas más interesantes con nuestro espacio dedicado a la vitivinicultura nacional, con la participación de casas de Coahuila — como Casa Madero y Rivero González—, Baja California — como Aborigen, Casa de Piedra, Monte Xanic, Encinillas, Domecq y El Cielo— o de Guanajuato, como San José La Vista.

Vinos del mundo y destilados

Food & Wine Festival MX es un espacio que también está abierto a las expresiones de otros países. Contaremos con la presencia de vinos de California, España, Francia y Australia.

Este es también el marco para conocer qué hay detrás de destilados como el whisky y el ron, con ejemplares escoceses y caribeños de cada categoría en el mejor evento gastronómico de la ciudad, el Food & Wine Festival MX.

Esta es una lista de lo que podrás encontrar:

Los Danzantes

Las Garrafas

Mezcal Mortal

Ojo de Tigre

Mezcal Durango

Tequila Patrón

Rivero González

L.A. Cetto

Encinillas

Aborigen

Casa de Piedra

Monte Xanic

Casa Madero

La Vid Mexicana

Domecq

San José la Vista

El Cielo

Vinos Wagner

Rioja

Tierras de Uva

Grandes Cavas de Francia

Jim Bean

Ancho Reyes

Penfolds

Remy Cointreau

The Edrington

Cervecería Allende

Boca Negra

Stella

Cucapá

