La legendaria guitarra eléctrica de Bob Dylan puede ser tuya

La famosa guitarra eléctrica Fender Telecaster que Bob Dylan utilizó en 1966 en su gira “Going Electric” con The Hawks –que posteriormente cambió su nombre a The Band- será subastada el próximo 19 de mayo, a través de Julien’s Auctions, en el evento “Music Icons”, que se realizará en el Hard Rock Café de Nueva York. Se espera que alcance un precio en el rango de 400 mil a 600 mil dólares.

Cabe señalar que también estarán en subasta artículos de íconos de la música como Prince, y que una parte de lo recaudado por la guitarra eléctrica de Bob Dylan se donará a un fondo de becas universitarias otorgadas a través del American Indian College Fund. Es posible participar en la subasta de forma virtual a través del portal de Julien’s Auctions.

En 1970 la guitarra eléctrica pasó a ser posesión del famoso guitarrista Robbie Robertson, aunque Bob Dylan la siguió utilizando durante presentaciones en los años setenta. Si de historia se trata, también la tocaron artistas de la talla de Eric Clapton y George Harrison, entre otros, y se utilizó en algunas grabaciones del cantante, destacando “Blonde on Blonde” y “The Basement Tapes”. Por su parte, Robbie Robertson la utilizó en grabaciones de The Band como “Music from Big Pink”.

Así mismo, esta Fender Telecaster hizo vibrar audiencias en eventos y lugares como Woodstock Isle of Wight, Festival Express y Watkins Glen. En 1971, durante presentaciones en la Academia de Música de Nueva York, tanto Bob Dylan como Robbie Robertson utilizaron la guitarra eléctrica. Y ambos la tocaron durante la gira “Rock of Ages” también en 1971.

Previo a la subasta, Julien’s Auctions mostrará del 14 al 18 de mayo, en el Hard Rock Café de Nueva York, algunos de los artículos que se subastarán como parte de “Music Icons”. Otra guitarra eléctrica, modelo Stratocoaster, que Bob Dylan utilizó en 1965 se subastó en 2013 por 965 mil dólares.

