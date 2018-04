La pasión por el béisbol se apodera del mundo de la moda

Los deportes han generado, desde años atrás, un interés particular en el mundo de la moda, logrando que hoy en día estas dos vertientes se fusionen para crear tendencias apreciadas por los aficionados tanto al rey de los deportes como al mundo de la moda. Ante ello, los más grandes diseñadores se han inspirado en el béisbol para crear piezas con todo el color y la pasión que inspiran los uniformes de los equipos con más seguidores en el planeta.

Así es como además de las tradicionales gorras, múltiples opciones de jerseys y bomber jackets se han trasformado para agregar estilo a nuestros outfits deportivos. La tendencia de portar alguna prenda de equipos de béisbol inició cuando las reconocidas it girls, bloggers e influencers, empezaron a incluirías dentro de su guardaropa, creando looks deportivos que después fueron replicados por millones.

Ante eso, la MLB ha logrado afianzar importantes alianzas con marcas reconocidas del diseño de moda para posicionarse como un ícono influyente dentro del mercado. La primera colaboración con una marca de alta costura fue con Gucci, la casa de moda italiana que presentó durante el Fashion Week de Milán piezas de su colección pre-otoño 2018 inspiradas en varios equipos de las Ligas Mayores, con estampados, lentejuelas y un sinfín de variedades de gorras retro de béisbol.

New Era, la marca oficial por excelencia de gorras y ropa de béisbol de las Ligas Mayores busca renovarse constantemente para seguir robando las miradas de los amantes del Rey de los deportes; Levi’s, lo consigue con sus icónicas chamarras de mezclilla trucker, sudaderas y coats con inspiración vintage, uniendo al ex toletero mexicano, Jorge Cantú, junto a celebridades del medio deportivo para encabezar su campaña oficial. Herschel y Vans, con sus accesorios y sneakers, también han dedicado algunas de sus colecciones a este deporte. Por ello, para disfrutar del regreso a México de las Grandes Ligas, será sencillo convertir estos statement pieces en los aliados perfectos de tus looks deportivos.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: Lacoste celebra 85 años con una colección cápsula conmemorativa

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí