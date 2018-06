Levi’s lanza colección Pride primavera – verano 2018

Levi’s lanza por quinto año consecutivo su colección Pride bajo el nombre I am, cuyas ventas serán donadas en su totalidad a sus organizaciones socias LGBTQ: Harvey Milk Foundation y Stonewall Community Foundation.

De acuerdo con información de Levi’s, la colección Pride de este año celebra el amor, la aceptación, la diversidad y la inclusión: “El tema es I AM ______ y te pedimos A TI que completes el espacio en blanco. Atrévete a ser quién eres,

quienquiera que seas. Y siéntete orgulloso de ello. Las camisetas I AM______ permiten a los clientes ser ese individuo al personalizar cada camiseta a su gusto. Ya sea que diga I AM GAY, I AM PROUD, I AM UNIQUE o I AM ME, la declaración más honesta y directa de uno mismo es la mejor”.

La Colección Pride primavera – verano 2018 incluye camisetas sin mangas en blanco y negro con un Levi’s® Batwing en un gradiente de color del arcoíris, una Trucker jacket con bordados de arcoíris y la característica etiqueta Tab en color arcoíris de celebración. Entre los accesorios se incluirán gorras de béisbol, cinturones web, tirantes y bandanas.

De acuerdo con información de la compañía, en 2007 Levi’s fue la primera y única empresa de California en presentar un informe amicus curiae ante la Suprema Corte de California en apoyo de la igualdad matrimonial, y en 2014 se unió a la coalición de partidarios de la igualdad matrimonial para persuadir a la Suprema Corte de reconocer el derecho de todos los ciudadanos estadounidenses de casarse con quien quieran.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: Johnnie Walker Blue Label se inspira en la Ciudad de México

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí