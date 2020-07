Motorola sigue colocándose a la altura del juego, y esta vez promete aún más con la llegada de la familia Motorola One Fusion al mercado mexicano. Apostando por una experiencia integral en sus más recientes dispositivos, el nuevo modelo y su versión plus no son ninguna excepción.

Entre las características destacadas del dispositivo, se promete una fotografía más nítida y luminosa, con un sistema de cámara de alta resolución, acompañada por una cámara frontal emergente que permitirá a sus usuarios crear la selfie perfecta. Con memorias de resolución ultra alta, sensor de profundidad de 64 MP, tecnología Quad Pixel, Macro y Night Vision, el dispositivo genera imágenes muy definidas con alta sensibilidad de luz.

Foto: Cortesía Motorola México.Cuenta con un sistema de entretenimiento optimizado y pantalla inmersiva de borde a borde, que permite interacción para una experiencia completa con todo tipo de contenido audiovisual, generando colores vivos y reales.

Su rendimiento ultrarrápido (un procesador Qualcomm Snapdragon 730 ultrapotente con capacidad IA) promete un funcionamiento de hasta un 20% más rápido.

El elemento más notorio del nuevo Motorola One Fusion y su versión plus, es la tecnología que lo convierte en un dispositivo energéticamente eficiente, cuya batería de 5000 mAh tiene una duración sorprendente a pesar de las complejas y variadas funciones del Smartphone. Además, cuenta con tecnología TurboPower, para cargar el dispositivo velozmente.

Foto: Cortesía Motorola México.

La versión plus del Motorola One Fusion forma parte de la serie YouTube Signature Devices, ofreciendo la mejor experiencia de la plataforma de video en HDR, con alta velocidad de carga; todo esto, acompañado de la calidad de sonido que da el altavoz Hi-Fi con el que está integrado el teléfono celular.

El Motorola One Fusion y Motorola One Fusion Plus ya están disponibles en México, en una diversa gama de colores que puedes conocer en el sitio web de la marca.

Te puede interesar:

Chefs online: Cocina con los más reconocidos del mundo desde tu hogar

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí