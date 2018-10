A continuación te mostramos una peculiar selección de documentales que podrás encontrar en Netflix. Prepárate para vivir largos minutos de angustiantes historias que incluyen desde casos de homicidios sin resolver hasta fobias a animales, el origen de tus pesadillas, exorcismos y mucho más. ¿Te atreves a verlas?

The nightmare

¿Por qué nos paralizamos cuando dormimos, teniendo la sensación de poder observar todo y escuchar, pero sin poder movernos? Bueno, este documental intenta descubrir qué hay detrás de lo que los mexicanos conocemos como “la subida del muerto”. Incluye espeluznantes testimonios que parecen sacados de una película de terror; ¿te ha pasado?

Tickled

¿Un documental sobre cosquillas? Así es, esta historia desentraña qué hay detrás de unos videos de jóvenes que se dan cosquillas entre sí, sacando a la luz un perturbador personaje que esconde los más oscuros secretos de una industria no exenta de sobornos y cuentos fantasmas.

Rats

No, no es otra versión de la famosa película que atemorizó a miles. Este documental aborda lo escalofriante que pueden ser estos roedores considerados una plaga. Después de verlo ya nada será igual y quedarás marcado por no saber de dónde provienen esos seres que intentan invadir cada rincón del planeta… Incluyendo tu propia casa.

Casting JonBenet

Este documental aborda uno de los asesinatos más comentados en Estados Unidos: el de la pequeña JonBenet Ramsey. Descubre al posible asesino en una historia contada por actores que representan a los miembros de la familia de la pequeña. Dudarás de todos y hasta el menos sospechoso podría ser el verdadero culpable.

The devil and the father amorth

Las historias que inspiraron a una película como “El exorcista” no vienen de la imaginación de alguien, son temas que existen y que son más comunes de lo que parece. Así fue como el mismo director de esa exitosa película siguió a un sacerdote de 91 años de edad que exorciza a una mujer en un pequeño pueblo italiano.

Ícaro

¿Hasta dónde es capaz el ser humano de llegar para poder ser “mejor” que otros? Bueno, esta historia trata de cómo todo un país conspiró contra todos los demás para sobresalir en las cuestas deportivas más importantes, los Juegos Olímpicos. El gobierno de Rusia queda evidenciado en el uso de sustancias para mejorar el rendimiento de sus deportistas.

Salud a la venta

Después de ver este documental dudarás más de dos veces al confiar tu salud a quienes, creemos, son los especialistas. Detrás de esta historia se develan escalofriantes anécdotas de personas que quedaron dañadas después de someterse a tratamientos médicos. La industria de dispositivos médicos y sus innovaciones esconden algunas devastadoras consecuencias en sus pacientes.

