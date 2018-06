Los juguetes de estos bebés valen más de lo que ganas en un año

Los famosos y millonarios no escatiman cuando se trata de hacer feliz a sus retoños. Gracias a los números que manejan en sus cuentas bancarias, el precio no representa problema alguno. Es común saber qué regalos le hacen las celebridades a sus hijos en fechas especiales, ya que éstos no dudan en subir a sus redes sociales lo que sucede en su vida. Tal es el caso de los hijos de las Kardashian, Beyoncé y Tom Cruise, entre otros. Son padres que han gastado miles de dólares para disfrutar de la enorme sonrisa de sus hijos al abrir sus regalos para encontrar sus juguetes.

Esta vez te presentamos los opulentos accesorios y juguetes de los hijos de los famosos que valen más de lo que muchos ganan en meses o hasta en años de trabajo.

Beyoncé y Blue Ivy

Desde que la reina del R&B se convirtió en mamá por primera vez, no ha dudado en gastar fuertes cantidades para que sus pequeños jueguen y usen diseños personalizados fabricados por las marcas de lujo más importantes de la industria. Cuando su pequeña cumplió un año de vida, entre sus regalos se encontraba una muñeca Barbie con incrustaciones de oro blanco y 160 diamantes con un valor de más de 1 millón de pesos.

Kim Kardashian y Chicago West

Para celebrar la llegada de su tercer descendiente, Kim compro una serie de juguetes para recibir a la princesa del hogar. Entre la infinidad de juguetes se encuentra un caballito para montar de la afamada Swarovski. Este caballito le costo a los West casi 3 millones de pesos.

Tom Cruise y Suri Cruise

El actor de Hollywood se desvive por su princesa Suri. Desde pequeña, la niña se ha caracterizado por su estilo único y refinado. Usaba tacones a muy temprana edad y vestidos creaciones de los diseñadores más importantes. Incluso Tom mandó construir una casita de muñecas con un valor de 500 mil pesos.

David Beckham y Harper Beckham

Para consentir a su pequeña Harper, el ex futbolista invirtió casi 5 millones de pesos en su habitación.

Así o más envidiable es la vida de estos pequeños.

Artículo de Robb Report México / Daniela Osorio.

